Berk als symbool voor mensen met dementie

Aan OC De Schouw werd een ruwe berk geplant als symbool voor mensen met dementie en hun omgeving. Het is een initiatief van dementievriendelijk Lichtervelde, het Expertisecentrum Dementie en de Alzheimerliga.

Het is een ontmoetingsplaats waar er kan worden gelachen, gefeest, contacten worden gelegd en tot rust kan worden gekomen. “Dementie is alomtegenwoordig in onze maatschappij”, zegt Ann Gunst van Zorg en Welzijn. “In combinatie met een veld aan vergeet-me-nietjes geven we dementie letterlijk een plaats in de samenleving.” (JW)