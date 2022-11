Berichten voor overledenen geprojecteerd op virtuele muur aan station in Waregem

Nog tot en met woensdag 9 november kan je de virtuele muur aan het station van Waregem bewonderen. Daarop worden elke ochtend en avond boodschappen voor een overledene geprojecteerd

Ook het stadsbestuur van Waregem liet Reveil, het Vlaamse rouwevenement op Allerheiligen, niet zomaar passeren. Twee weken lang – nog tot woensdag 9 november – projecteert de cultuurdienst van de stad een reeks boodschappen op een virtuele muur naast het station van Waregem. “De insteek is: wat zou jij schrijven als je nog één s-mis-je kon verzenden naar een overleden dierbare”, legt medewerker Elke Verhaeghe uit.

Het tijdelijk project bouwt verder op de website www.boodschapaandeoverkant.org. Het hele jaar door kan iedereen daar berichten achterlaten voor een dierbare, maar voor één keer worden de boodschappen van de Waregemse inwoners geprojecteerd op de gevel van het station. Dat gebeurt elke ochtend van 6 uur tot zonsopgang en elke avond vanaf zonsondergang tot 22.30 uur.

Daarnaast kan je sinds 24 oktober ook muziekfragmenten beluisteren op de Waregemse begraafplaatsen en het troostplekje aan de Oude Spoorwegberm, nabij het O.L.V. van Lourdes-ziekenhuis. Het stadsbestuur ging daarvoor op zoek naar herinneringen van Waregemnaren om niemand te vergeten. “Via de Reveil Verhalenbank kon iedereen mooie anekdotes of levensverhalen neerschrijven over wie gemist wordt”, zegt schepen van Burgerzaken Jo Neirynck (CD&V). Leerlingen van de stedelijke kunstacademie hebben deze getuigenissen omgezet in muziek, die nu dus te beluisteren vallen op de begraafplaatsen. “Dit concept past perfect binnen onze ambitie om warme troostplekken te creëren en af te stappen van het kille, sombere beeld dat we vaak hebben van een begraafplaats”, vervolgt schepen Neirynck. (PNW)