Berenwelpjes Malenky en Nanuq ontmoeten hun berenfamilie in De Zonnegloed: “Operatie is voor na de winter”

De twee Oekraïense berenwelpjes – Malenky en Nanuq – uit dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren hebben de andere beren ontmoet en dat verliep uitstekend.

Bruine beren Tishka en zus Sandra arriveerden vorig jaar in De Zonnegloed nadat ze bevrijd werden uit de Oekraïense zoo Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, na oorlogsdreiging. Ze hebben een nieuw leven in sanctuary De Zonnegloed in Vleteren. Beer Sandra beviel op 18 januari van twee berenwelpjes. De geboorte kwam als een grote verrassing aangezien niemand op de hoogte was dat Sandra zwanger was.

Het luik van het binnenverblijf van de welpjes ging in juni definitief omhoog. Aan de zijde van mama Sandra trokken ze op verkenning. In september kregen de twee welpjes hun naam: Malenky en Nanuq. Onlangs werd een nieuwe stap gezet in het jonge leventje van Malenky en Nanuq.

Speelplezier

“Sinds enkele weken hebben al onze volwassen beren kennisgemaakt met de berenwelpjes. Deze samenvoeging is tot nu toe heel goed verlopen. Naast een beschermende mama beer, die af en toe aan de andere laat weten wanneer ze te dicht bij de welpen komen, is alles zonder problemen verlopen. Malenky en Nanuq houden er enorm van om buiten te zijn en overal op te klauteren”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.

“Mama beer Sandra en de welpen waren ook verzot op de rode boei die in de vijver van het eerste buitenverblijf ligt. Speelplezier gegarandeerd voor de kleintjes.”

(Lees verder onder de foto.)

Berenwelpjes Malenky en Nanuq ontmoeten hun berenfamilie in De Zonnegloed. © LBR

Operatie

De tandoperatie die mama Sandra nog moet ondergaan, wordt uitgesteld tot na de winter. “We hebben uitgebreide gesprekken gehad met onder andere de specialisten die de verdoving zouden doen. We zijn tot het besluit gekomen in het belang van de dieren om het uit te stellen tot na de winter. Dit omdat we de welpen ook moeten verdoven en alles zo in één stap kunnen doen”, legt Karel uit.

“De welpen verdoven is nodig voor een eerste uitgebreide gezondheidscontrole en vaccinaties die ze moeten krijgen. Ook het onvruchtbaar maken van het mannetje. Ze Het zijn al goed uit de kluiten gegroeide beertjes geworden dat je niet zo maar kunt vasthouden. Ze lijken natuurlijk super schattig, maar… Sandra toont niet dat ze nog last heeft van tandpijn, maar de operatie moet gebeuren dit is zeker. Het is ook beter voor de welpen dat we het uitstellen zodat we hen niet tweemaal moeten gaan verdoven.”