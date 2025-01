“Berenfeesten en Tieltse Feesten zijn ideaal om banden te versterken”: Filip Vanluchene (54) drijvende kracht achter Meulebeke Feest

Zaterdag staat de Nacht van de Koude Voeten weer op het programma in Meulebeke. Een van de drijvende krachten achter het gebeuren is Filip Vanluchene van Meulebeke Feest. Terwijl iedereen nog loopt te bibberen, zijn ze daarnaast al volop bezig met de zomerprogrammatie, want begin juli staan ook de Berenfeesten weer in de agenda.

Filip Vanluchene (54) is een geboren en getogen Meulebekenaar. Als voorzitter van Meulebeke Feest is hij goed op de hoogte van het reilen en zeilen van zijn gemeente.

U bent wat men noemt een ‘echte’ Meulebekenaar. Wat zijn volgens u de troeven van de gemeente?

“Meulebeke is een gemeente die leeft. Er is altijd wel ergens iets te doen, zowel voor de sportliefhebber als voor de cultuurfanaat. Met een zwembad, het mooie domein Ter Borcht, OC Vondel met de bijhorende bib en de moderne brandweerkazerne hebben we mooie troeven in handen. Daarnaast hebben we ook een bloeiend verenigingsleven met gedreven mensen die graag de handen uit de mouwen steken om de vele organisaties te doen slagen.”

U bent voorzitter van Meulebeke Feest. Hoe is men indertijd bij u terechtgekomen?

“Toen de vorige voorzitter, Marino Verheye, het 14 jaar geleden een beetje rustiger aan wilde doen, hebben we met enkele leden besloten om zijn taken als één kernbestuur over te nemen. Rik Matton als schatbewaarder, Lobke Devolder, Lieven De Marez en Daan Lambrecht vormen de rest van het team.”

Wat waren de hoogtepunten van de afgelopen jaren als voorzitter van Meulebeke Feest?

“Dat was ongetwijfeld de editie van de Berenfeesten van 2016. Toen mochten we K3 ontvangen op Ter Borcht. Het resultaat was een heuse mensenmassa op het voetbalveld.”

Wanneer starten jullie met de organisatie van de Berenfeesten?

“Eigenlijk stopt die molen nooit met draaien, want op de evaluatie van de voorbije editie beginnen we al te brainstormen over de editie van het volgende jaar. We bekijken tijdens de zomer de line-up van andere gelijksoortige festivals en bezoeken optredens van potentiële artiesten. We vergaderen ongeveer om de drie weken met de volledige ploeg van 23 enthousiaste medewerkers, maar in de weken voor het evenement wordt dit gevoelig opgedreven. Er moet immers van alles geregeld worden. Een hele boterham die vaak onderschat wordt.”

Waaraan moet een goede affiche voor de Berenfeesten voor jullie voldoen?

“We proberen een festival op poten te zetten voor jong en oud. Daarom zetten we altijd een groot aantal springkastelen voor de allerkleinsten. Een jongerenpodium met goede coverbands voor de liefhebbers van het zwaardere gitaarwerk mag ook niet ontbreken. Voor de fans van de Vlaamse artiesten is er ons familiepodium, waar we proberen om minstens één grote naam te strikken. En op onze Berenfeesten moet er vanzelfsprekend gedanst worden, dus kunnen dj’s niet ontbreken om de feesten af te sluiten.”

Hoe zien jullie de toekomst van de Berenfeesten na de fusie?

“We zijn van oordeel dat de Berenfeesten en Tieltse Feesten perfect naast elkaar kunnen blijven bestaan. Een stad van 31.000 inwoners heeft nood aan evenementen waar ontspanning en elkaar ontmoeten centraal staan. Een ideaal moment om de banden te versterken!”

“Als de mensen zich geamuseerd hebben, ben je trots om deel uit te maken van die geoliede machine”

“Als feestcomité zijn we sterk afhankelijk van het gemeente- of stadsbestuur. We konden altijd op hun steun rekenen en hopen dat dit in de nieuwe fusiestad zo zal blijven. Maar na de eerste gesprekken hebben we daar alvast goede hoop op.”

De Nacht van de Koude Voeten komt er ook weer aan. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

“De Nacht van de Koude Voeten is een wandeltocht van zo’n 9 kilometer in het donker. Deelnemers kunnen vertrekken tussen 18 en 20 uur en worden onderweg verwend met warme hapjes en drankjes. Achteraf kunnen de koude voeten opgewarmd worden op de dansvloer in de fuifzaal van OC Vondel, een feestje dat uitloopt tot in de vroege uurtjes. Zaterdag 18 januari zijn we al aan onze 29ste editie toe en blijkbaar zit er nog geen sleet op de formule, de 1000 kaartjes waren in een halfuurtje uitverkocht.”

Wat zijn de andere activiteiten waarvoor Meulebeke op jullie feestcomité mag rekenen?

“Januari is altijd een drukke maand, want we helpen ook mee aan de nieuwjaarsreceptie. In september doen we ons best om volk naar de kermis te brengen met onze bingo op zondag en de ‘beerkensbedeling’ op kermismaandag. We hebben dus vier activiteiten in een jaar, we liggen als het ware bijna nooit stil.”

Wat zijn voor jou de redenen om zo gedreven met Meulebeke Feest aan de slag te blijven?

“Zeker vriendschap. We hebben een heel hechte groep met stuk voor stuk toffe mensen. Ook de partners en kinderen komen met veel plezier helpen. Daarom wil ik graag iedereen van harte bedanken voor hun inzet. Daarnaast is er veel dankbaarheid. Mensen komen ons na de feesten soms aanspreken en vertellen dat ze zich super geamuseerd hebben. Dan ben je toch trots en dankbaar om deel te kunnen uitmaken van die geoliede machine.”