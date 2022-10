Beren Tishka en Sandra stellen het goed in De Zonnegloed: “Hier kunnen ze eindelijk ontspannen”

De beren Tishka en Sandra vonden in sanctuary De Zonnegloed in Vleteren een permanent onderdak. De dieren moesten vluchten uit Oekraïne. De beren stellen het goed en hebben al hun binnenverblijf durven verlaten.

Tishka en Sandra zijn twee beren die afkomstig zijn uit een zwaar getroffen Oekraïense dierentuin Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, gelegen in een oorlogsgebied. Alle dieren die nog leefden werden daar geëvacueerd. De dieren werden tijdelijk opgevangen in het pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper en gedurende drie maanden werden ze er in quarantaine gehouden. Op maandag 17 oktober arriveerden ze in dierenopvangcentrum De Zonnegloed.

Buitenverblijf

“De twee nieuwe beren Tishka en Sandra stellen het goed en zijn actief aanwezig in ons berenbos. De kans bestaat dat ze even binnen in hun verblijf gaan rusten, waardoor ze misschien tijdens een bezoekje niet meteen zichtbaar zullen zijn”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert. “Al onze dieren hebben immers steeds zelf de keuze om binnen of buiten te zitten in hun verblijf. Het is mogelijk dat onze beren zeer binnenkort in een winterrust gaan, waardoor ze veel minder actief te zien zullen zijn. Met heel veel aarzeling hebben Tishka en Sandra hun binnenverblijf durven verlaten en voor het eerst gras kunnen voelen, proeven.. Hier in ons opvangcentrum kunnen ze eindelijk ontspannen en zijn ze zeker van een thuis waar ze in alle rust kunnen vertoeven.”

Steun

Sanctuary De Zonnegloed hoopt in de toekomst reddingsacties te blijven doen. “De voedingskost voor één beer bedraagt 3.859 euro per jaar. Vier beren eten voor 15.436 euro per jaar. Één beer eet gemiddeld 420 kilo fruit en groenten. Daarnaast ook nog noten, vlees, vis en natuurlijk honing. Ons steunen kan via BE58 7390 1329 6879 of neem een kijkje op www.dezonnegloed.be om te zien hoe je ons kan helpen. Ook bezoekjes aan ons domein helpt ons om de honderden dieren te verzorgen en nieuwe dieren op te vangen. Wel steeds vooraf reserveren via onze website, want er zijn geen tickets te koop aan de ingang.”