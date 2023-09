Bère Retro Koers is volksfeest

Meulebeke beleeft op zaterdag 16 september de zevende editie van de Bère Retro Koers. Eregast is ex-beroepsrenner Willy Van Neste. Plezier staat voorop, voor de organisatoren: “We willen een echt volksfeest creëren.”

“Onze Bère Retro Koers bestaat uit twee delen”, vertelt Chris Verbrugghe. “Vanaf 14.30 uur kunnen kleuters, peuters en kinderen tot acht jaar met hun loop-, trap- of duwfietsen starten, al dan niet onder begeleiding. Er zijn maximaal drie ronden van 150 meter, naargelang het kind de afstand aankan. Deelnemen kost drie euro, de dag zelf te betalen in de Snooker in de Pittemstraat. Iedereen krijgt een plaats op het podium en een medaille. Wie het rugnummer weer binnenbrengt, ontvangt nog een zak snoep en een leuke verrassing.”

“Om 17 uur start de koers voor volwassenen. Inschrijven kan via onze website, of de dag zelf in de Snooker als het maximum van 125 deelnemers niet bereikt is. Deelnemen kost 10 euro per persoon. Dit jaar hebben we omwille van de heraanleg van het marktplein een enigszins gewijzigd parcours van twee kilometer.”

Tourritwinnaar

“Er worden eerst twee ronden gereden onder begeleiding van een karavaan met oude auto’s en bizarre fietsen. De bellenman is ook van de partij. Tijdens die ronden worden er petjes uitgedeeld. Je kunt er een mooie prijs mee winnen. Na de verkenningsronden wordt het startsein gegeven voor één uur wedstrijd. Onze eregast is dit jaar Willy Van Neste, beroepsrenner van 1966 tot 1976, winnaar van een Tourrit en drager van zowel de gele als de groene trui.”

“We blijven ook dit jaar trouw aan onze lijfspreuk ‘De Bère Retro Koers is een koers om te beminnen, niet om te winnen’. Plezier staat voorop. We willen een echt volksfeest creëren en zorgen voor een springkasteel voor de allerkleinsten, een eetstand en een muziekbandje. Ook hier ontvangt iedereen die zijn rugnummer binnenbrengt een knabbeltje en een drankje, een mooie naturaprijs en een originele koerspulle. Wie het podium haalt ontvangt een trofee, bloemen, een koerstrui en een fles. Er zijn ook prijzen voor de pechvogel en de origineelste deelnemer.”

Er is ook een tombola, met trekking na de wedstrijd, en mooie prijzen. (LB)

www.bereretrokoers.be