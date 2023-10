Bepaal mee de kandidaten voor de Roeselare Awards op zaterdag 27 januari

Op zaterdag 27 januari vindt de 27ste editie plaats van de Roeselare Awards, hét netwerkfeest van Roeselare. Kandidaturen kunnen tot en met 12 november doorgegeven worden.

“We kijken alvast uit naar de feestelijke uitreiking in het Fabriekspand, een editie de luxe, met een smakelijk diner, top animatie en klasse-artiesten. In december wordt het programma, samen met de nominaties in de diverse awards-categorieën bekendgemaakt”, horen we van Kris Dewitte.

Het indienen van kandidaturen voor de diverse Awards kan vanaf vandaag via de vernieuwde website: https://www.roeselare-awards.be. Voor de Award Persoonlijkheid en Handelaar van het Jaar kan elke Roeselarenaar een voordracht uitbrengen via https://www.roeselare-awards.be/ik-wil-iemand-nomineren. Dit kan tot en met 12 november.

Andere awards

Draag jezelf of een ander naar voor in één of meerdere van deze felbegeerde awards: Beleving, Communicatie, Renovatie, Nieuwbouw, Bedrijf, en Starter van het jaar. Kandidaten kunnen zich hiertoe aanmelden op de daartoe voorziene formulieren op https://www.roeselare-awards.be/kandidaat-stellen of schriftelijk op Roeselare Awards 23, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare tot uiterlijk 12 november.

Tickets voor het event kunnen besteld worden via de website, dit kan vanaf 20 oktober.