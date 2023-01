Ben’s Recycle Bike schenkt tien recyclagefietsen aan Poverello

Benedict Stael van Ben’s Recycle Bike, gevestigd in de parking onder het concertgebouw in Brugge, toont bij het begin van het nieuwe jaar dat hij een groot hart heeft voor Poverello. Hij schenkt namelijk tien recyclagefietsen aan deze organisatie die mensen in armoede ondersteunt.

Benedict, tevens uitbater van taverne De Knotwilg in Oostkerke, is al jarenlang actief in de verhuur van oude volksspelen en fietsen. Zijn fietsenverhuring en hersteldienst is in overeenkomst met de stad Brugge en Interparking al een twaalftal jaar gevestigd in een ruimte bij de ondergrondse parkeergarage ter hoogte van het Concertgebouw.

In de coronaperiode, toen er nauwelijks toerisme en dus ook bijna geen fietsenverhuur was, begon Benedict met een nieuw initiatief: de recyclage van weggegooide of achtergelaten fietsen. Hij haalt zelf fietsen op in containerparken of nodigt de mensen uit oude fietsen naar zijn atelier te brengen en geeft die dan een tweede leven.

Benedict werkte ook de Ben’s Recycle Bike Pas uit. Aan de kostprijs van 60 euro per jaar kan je gratis gebruik maken van het atelier en de materialen en, met eventueel wat uitleg door Benedict, zelf je oude fietsen herstellen. Of je kunt er een ‘weesfiets’ volledig strippen en er een ‘bijna nieuw’-fiets van maken.

Nieuwe stimulans

“De verhuur van fietsen loopt wel goed – 2022 was zelf het beste jaar sinds ik hier begon – maar het project met de recyclagefietsen kan wel een nieuwe stimulans gebruiken”, zegt Benedict. “Er komt hier een nieuwe banner met het opschrift van Ben’s Recyle Bike en met deze schenking aan Poverello wil ik natuurlijk die mensen helpen, maar ook het project – dat toch ook goed is voor de samenleving doordat er minder fietsen rondslingeren – nog eens onder de aandacht brengen.”