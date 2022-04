Benoit Declercq krijgt nog een sterretje bij

Voor friturist Benoit Declercq van de Molenhoek is het vandaag dag op dag zes jaar dat hij samen met Gunther Vervaeke de frituur ‘Happy Friet’ in Ingooigem overnam. Het duo behaalde einde vorig jaar de verkiezing tot beste frituur van onze provincie en vorige week was Benoit in heel Vlaanderen te zien in het programma ‘Komen eten’ van Plazy4.

“De opname gebeurde wel vier jaar geleden. Mijn kandidatuur was in enkele dagen geregeld en de beurten waren in Brussel, Sint-Truiden, bij mij in Deerlijk en Menen. Normaal gebeuren de uitzendingen zeven maanden na de opname maar toen ik hen contacteerde bleef het steeds maar bij beloven. Maar vorige week was het eind goed, alles goed. In enkele maanden tijd haalde ik twee keer de media “

Benoit: “Wij starten straks om 17 uur met frietjes bakken en onze klanten verzorgen. Kwaliteit primeert en onze vrijdagavond is het hard werken tot ons sluitingsuur dat wij ook na de corona op 21 uur houden.”

(MVD)