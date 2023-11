Benny Staelens slachtoffer van twist tussen Luminus en Fluvius: “Na maanden dreigt rekening van duizenden euro’s”

Benny Staelens lijkt wel in een roman van Kafka te zitten. Al maanden mailt hij Luminus en Fluvius met de vraag om maandelijkse facturen te krijgen voor zijn gas en elektriciteit, nadat hij een digitale meter liet zetten bij zijn zonnepanelen. Niets mocht voorlopig baten.

In augustus vorig jaar besliste Benny Staelens uit Kuurne dat hij niet langer maandelijks een voorschot wenst te betalen voor zijn gas en elektriciteit. Hij had immers sinds kort zonnepanelen thuis waardoor hij (bijna) zelfvoorzienend was en dus liever maandelijks een factuur krijgt dan dat hij een vast voorschot per maand betaalt. Hij had namelijk ook een digitale meter laten zetten. Halverwege augustus 2022 mailde Staelens energieleverancier Luminus voor het eerst om zijn wens tot overschakeling duidelijk te maken.

Op uitzondering van een bevestigingsmail, waarin stond dat Luminus de melding goed had ontvangen, gebeurde er verder niets. Daarna contacteerde de klantendienst hem telefonisch, op 19 september. Het duurde een 20-tal minuten, maar uiteindelijk werd beloofd dat de nodige aanpassingen zouden gebeuren. Benny Staelens vroeg bevestiging via mail, maar had op 10 oktober nog steeds geen mail en maandelijkse factuur verkregen.

In gebreke

Staelens bleef niet bij de pakken zitten en verstuurde een aangetekende brief om Luminus in gebreke te stellen. Het is immers sinds 1 april 2022 wettelijk verplicht om, op vraag van een klant, maandelijkse facturen te kunnen versturen. Er stond op MyLuminus bovendien opnieuw een voorschotfactuur klaar om gedebiteerd te worden. “Ik wil vooral de georkestreerde onbereikbaarheid bij Luminus aankaarten”, zegt Benny Staelens over de situatie.

Staelens diende ook een klacht in bij Test-Aankoop om de onbereikbaarheid van Luminus aan de kaak te stellen. Pas daarna kreeg hij een mail terug van de energieleverancier: “Het spijt ons dat u ons slecht kon bereiken”, staat daarin te lezen. “Het is momenteel uitzonderlijk druk bij onze klantendienst door de bijzondere situatie in de energiemarkt. We dienen een aanvraag in bij uw netbeheerder Fluvius om een maandelijkse facturatie te verkrijgen. Houd er rekening mee dat u geen voorschotfacturen meer zal ontvangen. In de winter, wanneer u meer verbruikt, kan u dan ook hogere afrekeningen krijgen.”

“Ik krijg tot op de dag van vandaag geen facturen”

De Kuurnenaar zou dus voortaan geen voorschotfacturen meer krijgen, maar wel een maandelijkse afrekening. “Maar het duurde nog tot maart voor ik een maandelijkse factuur kreeg, en het was bovendien dan enkel maar mijn gasverbruik dat erop stond, terwijl ik er ook één voor elektriciteit had gevraagd”, verklaart Staelens. “Er kwamen trouwens verschillende debetnota’s binnen op mijn Luminus-account die helemaal niet klopten. Later zijn die dan tenietgedaan.” Kortom, het probleem was nog steeds niet opgelost.

“Ik krijg tot op de dag van vandaag geen facturen voor mijn elektriciteit, maar ik ontvang ook geen voorschotfacturen meer. Gelukkig kan ik op de MyLuminus-app een schatting zien van mijn elektriciteitsverbruik waardoor ik ongeveer weet hoeveel ik uiteindelijk zal moeten betalen eens dit opgelost is. Ik wil andere mensen die met deze situatie zitten dan ook waarschuwen dat ze er rekening mee moeten houden dat die facturen zich opstapelen en je na maanden duizenden euro’s zou kunnen moeten betalen.”

Kafka

Uiteindelijk meldde Luminus dat ze het probleem met de elektriciteitsfacturen niet kunnen oplossen doordat dat een zaak is van de netbeheerder in de regio, zijnde: Fluvius. Die antwoordden later dat ze de maandelijkse facturen wettelijk niet kunnen voorzien. “Fluvius moet maandelijks het bedrag kunnen doorgeven aan Luminus via het platform Atriaz, maar dat kunnen ze dus niet. Nochtans kan ik in de app wel zien hoeveel het bedrag bedraagt.”

Er bestaat tussen de leverancier en de netbeheerder een uitwisselingsplatform om dat mogelijk te maken.

Benny Staelens lijkt wel in een roman van Kafka verzeild te zijn geraakt. Bjorn Verdoodt van Fluvius, erkent dat er technische problemen zijn met het uitwisselingsplatform Atriaz. “Op dit moment zijn er nog 5.000 klanten van wie de rekening om een of andere reden geblokkeerd is. Klanten kunnen via de site hun EAN-nummer ingeven om te kijken of zij daarbij zitten. We weten nog steeds hoeveel het verbruik van die klantan exact is. We kunnen echter die cijfers niet automatisch doorgeven.”