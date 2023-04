Benny Maerten neemt afscheid als dj van Vlamvo: “Kan een boek schrijven”

Zaterdag nam Vlamvo Vlamertinge afscheid van enkele speelsters, maar ook vurige supporter en dj Benny Maerten (61) trok de stekker uit zijn muziekinstallatie. “Met pijn in het hart, maar de beslissing is weloverwogen”, vertelt de Vlamertingenaar.

Benny Maerten (61) woont met zijn vrouw Marianne Vermeersch in de Streuvelswijk. Zaterdag stond hij voor de laatste keer aan de dj-tafel in de Vlamertingse sporthal. Achttien seizoenen lang zorgde hij voor de muzikale sfeer bij de matchen van de A-ploeg. “Ik ben al sinds de jaren zeventig bezig met muziek, toen had ik een discobar”, zegt Benny. “Bijna twee decennia geleden kwam ik terecht bij het volleybal en het liet me niet meer los. Door de jaren heen bouwde ik een nauwe band op met de vele speelsters, trainers en supporters.”

Na 18 jaar besliste Benny om zijn taak als dj neer te leggen. “Het is met pijn in het hart, maar het is een weloverwogen beslissing. Ook naast Vlamvo zal ik geen muziek maar draaien. Het was dus zaterdag het definitieve einde. Ik zal wel nog muziekquizzen en platenbeurzen bijwonen, want de liefde voor muziek blijft. Het is nu tijd om deze bladzijde om te slaan en andere horizonten op te zoeken. Ik revalideer nog van een schouderoperatie en ga ik nu meer tijd doorbrengen met mijn vrouw. We gaan bijvoorbeeld graag fietsen.”

Zesde set

Zijn vrouw ging in het begin nog mee naar de matchen. “Maar het was precies een vloek, want telkens liep het uit tot vijf sets. En dan moet de zesde set in de kantine nog beginnen.” Met zijn speciale das ‘met pensioen’ werd Benny in de bloemetjes gezet. “Ik had die das gekregen van mijn vrouw en dochter, want op 1 maart beëindigde ik mijn professionele loopbaan. De laatste 17 jaar was ik actief als lasser. Met mijn Vlamvo-pensioen is dit dus de tweede keer in twee maanden, wie kan dat zeggen?”, lacht Benny. “Traditioneel begon ik de avond met Peter Gunn Theme van Emerson, Lake and Palmer. Als afsluiter ging ik voor Simply The Best van Tina Turner. Dat is de vaste tune als we winnen.”

Een grote familie

Samen met de afscheidnemende speelsters kreeg hij een fijne attentie. “Ik werd er emotioneel van. Deze club is een grote familie, dat merk je tijdens en na de match. Het was leuk dat we konden afsluiten met een zege, het feestgedruis zette zich nog even door. Rond 2 uur ging ik naar huis.” Benny blikt met een brede glimlach terug op zijn carrière als Vlamvo-dj en telt heel wat hoogtepunten. “Ik denk spontaan aan de titel, of de bekermatchen in De Haan. Ik heb heel veel anekdotes, ik kan er een boek over schrijven: Benny’s Vlamvomemoires.”

Vacature

De vacature om Benny op te volgen staat open. “Dit is uiteraard volledig op vrijwillige basis en uit liefde voor de club. Je moet je vooral amuseren en muziek spelen. Op het niveau waar Vlamvo nu speelt, zijn er weinig ploegen die een dj hebben. In de hoogste klasse zie je dat meer. Daarom licht ik steeds de scheidsrechter en bezoekende ploeg even in. Het zou fijn zijn, mocht er iemand in mijn voetsporen treden. Hij of zij mag me steeds om tips vragen. En ik verdwijn natuurlijk niet helemaal van het toneel. Ik zal zeker nog thuismatchen meepikken op de tribune.”