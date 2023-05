Benny Dezeure uit De Panne gaat met pensioen maar laat zijn zeilwagenpassie niet los: “Mijn beroep is weer mijn hobby”

Benny Dezeure (62) is een begrip in de zeilwagenwereld. Hij beëindigde zijn professionele loopbaan. Vrienden en familie trakteerden hem het voorbije weekend op een verrassingsfeestje. Hij blijft hobbymatig actief in zijn geliefkoosde sport bij de Royal Sand Yacht Club en diverse federaties.

De Panne vormt al decennia het mekka van de zeilwagensport. Benny Dezeure liet in zijn carrière duizenden mensen kennismaken met deze sport. Ook burgemeester Bram Degrieck kroop 35 jaar geleden onder zijn toeziend oog in zijn eerste zeilwagentje. “Toen het zeilwagenrijden in een opmars raakte, werd er eind de jaren 80 een job gecreëerd vanuit de federatie. Daarvoor was ik actief als redder in het zwembad in Nieuwpoort.”

“Mijn werkgever van de voorbije 35 jaar was Wind en Watersport Vlaanderen. Mijn kantoor was in de zeilwagenclub in De Panne en soms ging ik naar het hoofdkantoor bij de Blaarmeersen in Gent. Intussen maken ze daar werk van een opvolger.”

EK in september

De club wou dit pensioen niet zomaar voorbij laten gaan. “Ze hadden een groot verrassingsfeest georganiseerd. We hebben veel bijgepraat, jammer genoeg is er de voorbije jaren al een aantal vrienden overleden”, zegt de Adinkerkenaar. “Er was een massale aanwezigheid en ik had niets door. Het was een complete en deugddoende verrassing.”

“Ik blijf betrokken: een passie volledig loslaten is niet makkelijk”

Op zijn 15de was Benny al betrokken bij jongerenzeilwagenclub De Krab. “In deze club was ik secretaris tot mijn dertigste. Daarna stapte ik over naar RSYC (Royal Sand Yacht Club). Dit is een van de grootste clubs in Europa. Intussen namen zij in de loop der jaren ook de zeilwagenschool over van LAZEF, de landelijke zeilwagenfederatie. Ik blijf actief in de club en zit mee in de organisatie van het EK zeilwagenrijden van september. Zoon Bart beoefent deze sport nog steeds, het is fijn dat ik de microbe heb kunnen doorgeven. Binnen RSYC heerst er een fantastische en vriendschappelijke sfeer. Professioneel is mijn job gedaan, maar ik blijf dus betrokken. Een passie volledig loslaten is niet makkelijk. Ook bij de internationale en Belgische federatie blijf ik geëngageerd. Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken en maak nu weer van mijn beroep een hobby.”

Meer reizen

Benny heeft duizenden mensen leren rijden. “Het eerste principe is veiligheid. Daarnaast heb je technische vaardigheden nodig. Je mag ook nooit de funfactor uit het oog verliezen. Het rijden doe ik nu op recreatief niveau, nadat ik verschillende keren Belgisch kampioen werd in de snelste klasse. Daar haal je snelheden tot meer dan 100 km.” Er komt ook tijd vrij voor andere zaken. “Mijn vrouw is op dezelfde dag met pensioen gegaan. We reizen graag en kochten vorig jaar een camper”, besluit Benny Dezeure.