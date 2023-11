Benefietfeest in Hoeve De Zuidhoek in Dudzele voor De Warmste Week

Van 18 tot 24 december slaat De Warmste Week, de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT, haar tenten op op ‘t Zand in Brugge. Er zal dus opnieuw heel wat geld ingezameld worden voor de talrijke goede doelen in het De Warmste Week-fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Ook Benedikte Bruggeman, Brugs gemeenteraadslid voor Open VLD, en dokter Johan De Rycke zetten zich dit jaar in voor De Warmste Week.

In hun B&B met tuin op domein Hoeve De Zuidhoek, in Stapelvoorde 29 in Dudzele, organiseren ze op zondag 26 november een benefietfeest. Ze serveren er hapjes en drankjes in een landelijk en sfeervol verlicht kader. Bij gezellige vuurtjes kun je er genieten van een glaasje wijn, bier of chocolademelk en hapjes zoals worstjes van de grill.

Kinderen in armoede

“Het thema van De Warmste Week dit jaar – opgroeien zonder zorgen – ligt ons erg nauw aan het hart”, zegt Johan De Rycke, actief als dokter-orthopedist in het AZ Sint-Jan. “In ons nieuw samengesteld gezin hebben we zeven kleinkinderen die ons erg veel vreugde bezorgen. En met serviceclub Rotary Brugge West steunen we ook vaak projecten voor kinderen in armoede en moeilijke thuissituaties.”

“Als gemeenteraadslid en bestuurder bij de publieke kinderopvang De Blauwe Lelie (een organisatie van het OCMW, red.) merk ik ook dat nog steeds veel kinderen niet kunnen opgroeien zonder zorgen”, vult Benedikte aan. “En als voormalig voorzitter en huidig bestuurslid van serviceclub Soroptimist steunen we al lang Pelicano, een vereniging die prachtig werk doet voor kansarme kinderen. De problematiek is ons dus erg goed bekend.”

Pony’s

Benedikte en Johan, die beiden kandidaat zullen zijn op de door Mercedes Van Volcem aangevoerde lijst Voor Brugge, spraken diverse verenigingen en ondernemers aan om mee hun schouders te zetten onder het benefietfeest in Dudzele. De gasten, die kunnen steunen door drankkaarten en hapjes te kopen, zijn vanaf 14.30 uur welkom op Hoeve De Zuidhoek. Kindjes kunnen de pony’s bezoeken en er is ook een uitgestippelde wandeling.