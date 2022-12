Benefietbarbecue van supportersclub De Klokkers

Blauw-Zwart 52 De Klokkers organiseerde op zaterdag 3 december, met steun van de supportersfederatie, een benefietbarbecue ten voordele van SFCB On Wheels.

Dat is de supportersclub van Club Brugge voor mensen met een beperking. Die zorgt ervoor dat bijvoorbeeld rolstoelgebruikers de matchen in het stadion kunnen volgen in zo aangenaam mogelijke omstandigheden.

“Met meer dan 300 deelnemers kunnen we van een groot succes spreken”, zegt Kevin Vanden Broucke, erevoorzitter van De Klokkers.

“Met onder meer trainer Carl Hoefkens en zijn staf, Club Brugge-icoon Raoul Lambert en Brandon Mechele was er ook heel wat bekend volk van de partij.”

