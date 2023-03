Benefietavond muziekclub 4AD brengt meer dan 3.000 euro op voor slachtoffers van aardbevingen in Syrië en Turkije

De benefietavond van muziekclub 4AD uit Diksmuide voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije brengt 3.457 euro op.

Muzikaal werd het een bijzonder unieke avond. “Willem Vermandere op ons podium, dat was al een grote opsteker”, zegt woordvoerder Stijn Dangreau van 4AD Diksmuide. “Maar Willem bracht ook nog eens zijn twee zonen mee, Peter en Augustijn Vermandere. Met z’n drieën brachten ze muziek uit elkaars repertoire. Een uniek moment dat duidelijk door het publiek gesmaakt werd. Aansluitend bracht medeorganisator Roni Ahmed de zaal in beweging met traditionele muziek uit Turkije. Samen met topmuzikanten Wouter Vandenabeele en Thomas Noël was dit een prachtige combinatie.”

Financieel werden de verwachtingen van de organisatoren ook ruimschoots overtroffen. “In totaal konden we zo’n 3.457 euro storten naar Consortium 12-12, dankzij een uitverkochte zaal en de inzet van artiesten en medewerkers. We hopen dat onze gezamenlijke bijdrage enkele slachtoffers een hart onder de riem kan steken en zijn blij dat we in zo’n korte tijd een mooie, warme actie met succes hebben kunnen organiseren.”