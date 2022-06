Benefietavond in de Sceure voor Stephanie Meire

“Op zaterdag 18 juni is iedereen welkom in de Sceure, in Oostvleteren op onze benefiet voor een gezellige avond vol muziek, drank en plezier. Tickets zijn steeds bij mij te verkrijgen, maar kunnen ook nog aan de deur gekocht worden”, vertelt Luc Blondeel, een van de organisatoren. De inkomsten van de benefiet moeten Stephanie Meire (41) een financieel duwtje in de rug geven.

In januari 2020 begon voor de thuisverpleegkundige uit Vleteren een moeilijke periode, zowel fysiek als mentaal. Tijdens haar werk kwam ze ernstig ten val en na een lange lijdensweg hakte Stephanie in november 2021 de moeilijke knoop door. Ze liet haar linkeronderbeen amputeren om een einde te maken aan de ondraaglijke pijn.

Prothese

“De opbrengst van de benefiet dient als hulp bij de aankoop van haar prothese”, vertelt Luc. “Daar hangt een stevig prijskaartje aan vast, dat kan oplopen tot 15.000 à 20.000 euro. Stephanies dochter, Sienna, zette al eens een actie op poten, waarbij ze gebreide zakjes verkocht. We vonden dat een mooi gebaar, maar beseften ook dat dat initiatief niet genoeg geld in het laatje zou brengen. Op dat moment ontstond het idee voor een benefiet.” Samen met zijn vrouw Natacha Vandendriessche, Sienna en vier bevriende koppels uit de streek, stak Luc de handen uit de mouwen. “We richtten de Westhoekvrienden op, zodat we reglementair in orde waren om een evenement op poten te zetten. We zochten sponsors, lieten affiches drukken, legden de Sceure vast en boekten verschillende artiesten. Zo komen er enkele zangers en zangeressen optreden, die voor heel veel sfeer zullen zorgen. We boekten ook Tyra Crystal & Freya Piper, een travestieten-duo. Die show zal echt de moeite zijn. Ondertussen kan iedereen genieten met een drankje en een hapje. Er zullen braadworsten, croque monsieurs en hamburgers te verkrijgen zijn.”

Tombola

Ook kinderen kunnen zich uitleven, want de organisatoren voorzien springkastelen en kindergrime. “Na alle optredens is het tijd voor karaoke, amusement verzekerd! Op de benefiet vindt ook een tombola plaats, waarbij iedereen naar huis gaat met een toffe prijs. Zelfs de paters van West-Vleteren leveren een bijdrage aan de tombolaprijzen! En met elke entreekaart maak je ook kans op één van de hoofdprijzen. Die zijn meer dan de moeite, want er valt bijvoorbeeld een haardroger, Senseo-machine en waardebonnen van onze sponsors te winnen”, verzekert Natacha. De organisatoren halen dus alles uit de kast om van de benefiet een groot succes te maken. “Er zijn nu al heel wat kaarten de deur uit, maar er is nog meer dan plaats genoeg. We hopen uiteindelijk wel zo’n 3.000 euro binnen te halen, dat zou een mooie hulp zijn. Stephanie is sowieso al zeer blij met ons initiatief. We zijn in het geheim aan de organisatie begonnen. Toen we wel over de benefiet moesten vertellen, omdat we reclame via sociale media wilden maken, was Stephanie echt sprakeloos. Ze was erdoor aangedaan. Ze is dus zeer dankbaar en we dromen van een fantastische avond. Dat verdient ze. Afkomen is dus zeker de boodschap!” besluit Luc. (LVW)