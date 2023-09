Benefiet voor voetballertje Nebiy: “Met veiling handschoenen Mignolet en truitje Mathieu Van der Poel”

Op zondag 24 september vindt in het Vaubanstadion in Menen de Nebiy League plaats. Een voetbaltornooi voor G Kids en G Teens ten voordele van jeugdspelertje van SCT Menen Nebiy Nuguse. Het jongetje van 11 lijdt aan het erfelijke Apert-syndroom. Zijn gezichtje is vervormd en daardoor hebben de hersenen niet voldoende plaats om te groeien.

De operatie die nodig is om het probleem aan te pakken kost enorm veel geld en het ziekenfonds neemt maar een deel van de kosten op zich. De benefiet van zondag 24 september moet het gezin een financieel duwtje in de rug geven.

De ouders van zijn teamgenootjes organiseren met de Nebiy League een G competitie waarvoor de inkomprijs 5 euro bedraagt. De start van het toernooi is voorzien om 10 uur en duurt tot ongeveer 16 uur. Nadien gaat de benefiet gewoon door. Tussendoor is er voor de kinderen heel wat animatie met springkastelen en grime. Met onder meer braadworsten en snoep zal er ook geen honger geleden worden. Uiteraard zijn er ook allerlei dranken voorzien. Van zware bieren tot koffie en thee.

Mignolet en Van der Poel

Blikvanger wordt ongetwijfeld de sportveiling (vanaf 16.30 uur) waarvan de opbrengst ook integraal naar Nebiy gaat. Er zijn officiële wedstrijdtruitjes van Club Brugge en Racing Genk, gesigneerd door de volledige ploeg, waarop geboden kan worden. De handschoenen van Simon Mignolet worden ook voor de kleine Nebiy geveild. Verder kun je mits een goed bod een truitje van Decospan Volleyteam Menen, basketbalteam Oostende of wielersensatie Mathieu van der Poel op de kop tikken. Unieke items dus.