Benefiet voor revalidatie van Pascal Defever

Pascal Defever kreeg in 2022 een heel zwaar herseninfarct. Onder de noemer Help ons om Pascal zijn stem en mobiliteit terug te geven na een beroerte richtte zijn vrouw Hannelore een crowdfunding op om de erg dure medicatie en revalidatie te betalen. Nu komt daar een nieuw hoofdstuk bij in zijn herstel: een intensieve therapie in een revalidatiecentrum in Antwerpen en een benefiet in Spes Nostra in Heule.

Pascal Defever (52) en Hannelore Vandersteene (50) wonen in Marke, zijn bijna 30 jaar getrouwd en ouders van Lisa (28) en Lars (23). Pascal kreeg op 8 mei 2022 een zwaar herseninfarct, met ernstige gevolgen. “Hij was halfzijdig verlamd, kan niet articuleren, spreken noch schrijven. Hij verbleef bijna een jaar in het ziekenhuis waar hij erg goed geholpen werd. Als verpleegkundige kon ik niet meer werken omdat Pascal onmogelijk lang alleen kan blijven”, vertelt Hannelore. “We proberen nog steeds alles: logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, maar de spraak blijft uit. Pascal volgt nu therapie in CAR Overleie in Kortrijk, het Centrum Ambulante Revalidatie. Ik ga dagelijks met hem naar daar of naar een kinesist in Marke.”

Op 3 februari jongstleden begon Pascal aan een nieuw hoofdstuk in zijn herstel: intensieve therapie in Antwerpen, exact twee jaar na zijn thuiskomst in 2023, na 9 lange maanden in het ziekenhuis. “Deze nieuwe start biedt hoopvolle kansen. Met geavanceerde technieken zoals robottherapie en hersenstimulatie werkt Pascal hard aan meer mobiliteit en communicatie. Het is opnieuw een zware weg, maar eentje vol mogelijkheden”, zeggen zijn vrouw Hannelore en dochter Lisa.

Zij organiseerden het benefiet De Tafel van Pascal op 29 maart in Spes Nostra Heule. Je kan aan tafel schuiven om 17 of 20 uur. Er is keuze uit stoofvlees, vol-au-vent en kaaskroketten en er wordt afgesloten met een dessertbuffet. Voor een volwassene kost het 15 euro, voor kinderen 10 euro. (Peter Van Herzeele)

Tickets zijn te bekomen via de facebookpagina ‘Help Pascal’. Wie financieel wil steunen kan terecht op KW.be/pascal