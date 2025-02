Benefiet in De Bron ter ere van leerkracht die overleed aan ALS

Op vrijdag 14 maart organiseert vrije ASO-school De Bron in Tielt een benefietavond ten voordele van de ALS-liga. De avond wordt opgedragen aan wijlen Mieke Vangansbeke, die in september 2024 overleed aan de gevolgen van de ziekte.

Mieke Vangansbeke overleed op 18 september 2024 op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van de zenuwspierziekte ALS. Ze woonde in Kuurne en was sinds september 2007 aan de slag als leerkracht Grieks en Latijn in De Bron. Het heengaan van de leerkracht en haar strijd tegen ALS lieten duidelijk een diepe indruk na op school. Bij wijze van eerbetoon en als dank voor haar jarenlange inzet besloot de directie een benefiet op poten te zetten. De opbrengst gaat integraal naar de ALS-liga.

Op het menu staat een kaasbuffet of desgewenst een koude vleesschotel. De catering is in handen van kaashandel Lieven uit Meulebeke. “Dit is een eerbetoon aan Mieke en het zou ons en de familie van Mieke enorm veel deugd doen om zoveel mogelijk mensen te verwelkomen”, aldus directeur Inge Vanpoelvoorde. De directeur benadrukt dat het belang van wetenschappelijk onderzoek naar ALS niet te onderschatten valt. “Op vandaag is er geen enkel gekende remedie, medicijn, behandeling of wat dan ook om de ziekte in te perken, af te remmen, of in het beste geval te stoppen. Alles wat er gebeurt om het fundamentele onderzoek naar die onderwerpen mogelijk te maken zit zeer diep in ons hart.”

ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een dodelijke zenuwspierziekte waarbij neuronen geleidelijk afsterven en spieren uitvallen. De ziekte legt met andere woorden je lichaam geleidelijk aan volledig lam. Patiënten overlijden doorgaans twee tot vijf jaar na de diagnose. Recent wetenschappelijk onderzoek lijkt echter veelbelovend. De Bron is overigens niet de enige in Tielt die zich inzet voor dat goede doel. Zo zamelen de Papstampers van Hilde Decoene al jaren centen in voor de ALS-liga, in de eerste plaats met hun toatjespapverkoop op de Tieltse kerstmarkt. De recentste editie daarvan leverde een mooie 3.500 euro op.

Inschrijven tot 7 maart

Inschrijven voor het buffet in De Bron kan nog tot en met vrijdag 7 maart via deze link. Volwassenen betalen 28 euro voor het kaasbuffet, voor kinderen is dat 18 euro. Voor de vleesschotel is dat 23 en 13 euro. Wie de avond niet kan bijwonen, maar het initiatief toch wil steunen kan een steunkaart kopen van 10 euro. De avond start om 19 uur. (SV)