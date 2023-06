Benefiet ‘Apéro Against Cancer’ voor Robbe in Het Wonderbos in Ingelmunster

Op 30 augustus 2022 kreeg Robbe Lambrecht in het ziekenhuis te horen dat hij teelbalkanker had. Bijna een jaar later is hij nog altijd in behandeling, maar met zijn gezondheid gaat het de goede kant op. Op zondag 27 augustus organiseert hij een ‘Apéro Against Cancer’ in Het Wonderbos in de Meulebekestraat. De opbrengst gaat naar de vereniging Care4Aya in UZ Gent en ook naar Robbe zelf, want een kankerbehandeling kost heel veel geld.

Robbe (24) is de partner van Eugenie Temmerman, met wie hij al twee jaar in Roeselare woont. Hij is de zoon van Dries en Vicky Lambrecht-Desmet uit Meulebeke en de broer van Jannes. Robbe heeft een stevige band met Ingelmunster. Zijn papa is afkomstig uit Ingelmunster en groeide op in de Robert Bultynckstraat. Zijn tante is schepen Trui Lambrecht en haar echtgenote Martine Demeester is zijn doopmeter. Zij wonen in de Gistelstraat. Robbe werkt als Brand Ambassadeur voor Elixir d’Anvers. “Tijdens mijn werk werd ik onwel. Even later reed ik toch naar huis in Roeselare. Ik ging eerst wachten tot m’n vriendin thuis kwam, maar het beterde niet. Ik belde de dienst 100 op en werd naar de spoed van AZ Delta in Roeselare overgebracht. Eerst dachten ze aan een blindedarmontsteking. Ik had echter vocht in de buik. Na enkele onderzoeken kreeg ik het verdict teelbalkanker te horen”, zucht Robbe. “Drie uur later was ik al geopereerd. Enkele dagen later vernamen we dat het was uitgezaaid. Op dat moment besefte ik dat niet, want er was al zoveel gebeurd.”

Van AZ Delta naar UZGent

“Op dinsdag werd ik opgenomen in het ziekenhuis en de week erna begon de chemokuur. Ik kreeg vier chemokuren: een week chemo met verblijf in de kliniek, twee weken rust thuis, enzovoort. De chemo werkte heel goed. Ik was enkele dagen ziek, maar daarna voelde ik mij beter. Na vier chemokuren zeiden ze in AZ Delta in Roeselare dat het toch niet voldoende was. Ik werd verder behandeld door een professor in UZGent, waar ik nog twee chemokuren kreeg. Dat was opnieuw met hetzelfde verloop: opname van een week en twee weken thuis. Toen kreeg ik te horen dat ik goed reageerde op de chemo, maar ze besloten de uitzaaiingen te opereren. Die zaten in mijn lever, buikklieren en longen. In februari werd ik aan de buikklieren en lever geopereerd. Dat was een vrij intense week. De dubbele operatie duurde maar liefst 14 uren. De operatie was geslaagd en ik herstelde goed, maar ik lag zes dagen op intensieve omdat er geen kamers vrij waren. Dat was een zware periode. Wat ze wegnamen, moest worden onderzocht”, vertelt Robbe verder.

Chemo met stamceltransplantatie

“Tien dagen later kreeg ik positief nieuws. Het was allemaal dood weefsel en de bloedwaarden waren normaal. Ze besloten wel nog een hoge dosis chemo met stamceltransplantatie te doen ter consolidatie. Bij leukemie gebeurt dit via een donor, bij mij was dat met bloed van mezelf waaruit ze stamcellen haalden. Begin april lag ik drie weken in isolatie. Dat was opnieuw een heel intense periode, zowel mentaal als lichamelijk. Maasr het eindresultaat was goed. Ze kunnen mijn longen bestralen, maar is dat weefsel dan dood of niet? De professor opteerde voor een operatie, want pas dan heb ik zekerheid. Op dinsdag 20 juni onderging ik nogmaals een operatie.”

Benefiet met dj’s

Robbe schrijft over zijn ziekte en behandeling op zijn Facebookpagina. Hij krijgt veel steun van familie en vrienden, die allemaal wel iets willen doen voor hem. Zo ontstond het idee om een benefiet te organiseren.

“We dachten aan ’t JOC in Ingelmunster als locatie, maar bij mooi weer zou het daar te klein zijn. We mikken op een grote opkomst. We zochten een andere locatie en kwamen in Het Wonderbos in Ingelmunster terecht. De buitenlocatie is zo tof. We willen een zomerbar uitbouwen met optredens en aperitief. De opbrengst gaat naar Care4Aya, voor jonge kankerpatiënten tussen 16 en 35 jaar in UZ Gent. Zij beschikken over een jongerenruimte en organiseren veel workshops over vruchtbaarheid, seksualiteit,… Dit omdat deze groep kankerpatiënten nog vaak te weinig aandacht krijgt. We gaan de opbrengst ook gebruiken om mijn kosten wat te drukken. Er zijn optredens van De Wilfrieds, Atmos, Kimberly Penez, Dennis Cartier, bekend van onder meer Tomorrowland, en Robex alias… ikzelf. Ik ben inderdaad ook al sinds 2017 dj.”

Tombola met waardevolle prijzen

“We houden ook een mooie tombola met waardevolle prijzen, zoals een VIP-arrangement voor Zulte-Waregem, gesigneerde truitjes van Soudal Quickstep en een waardebon van Travalie uit Zuienkerke. We zorgen voor tapasplanken, braadworsten, kinderanimatie en mijn werk zal ook een standje voorzien met cocktails van Elixir d’Anvers.”