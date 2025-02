Benedikt maakt AI-script om stenen te herkennen: “De ontwikkeling hiervan was een technische uitdaging”

Overdag zet informaticus Benedikt Beun de websites van Roularta op punt, maar in zijn vrije tijd ontwikkelde hij een script waarmee beschilderde stenen, ook gekende onder de naam happy stones, automatisch herkend worden.

Vier jaar geleden vond Benedikt Beun tijdens een wandeling een beschilderde steen. Zo’n stenen worden ook wel happy stones, doodle-stones of geluksstenen genoemd en worden door de makers op publieke plaatsen gelegd om later een glimlach op het gezicht te toveren bij de vinder. “Ik vond dat wel een leuk concept en begon samen met mijn kinderen ook stenen te beschilderen”, vertelt Benedikt. “Zo ontdekte ik dat er veel Facebookgroepen bestaan waarop je gevonden stenen kan posten. Probleem is dat je hiervoor meestal moet registreren.”

“Via mijn website kan je volgen welk parcours een steen al heeft afgelegd”

Daarom ontwikkelde de informaticus een eigen website, Stoone.org, waarbij iedereen stenen kan posten zonder aanmelding. Op het platform werden intussen al zo’n 5.000 stenen gepost. “Via mijn website kan je bovendien volgen welk parcours een steen al heeft afgelegd en je krijgt signalen als jouw steen gevonden wordt. Ik heb ooit een steen geplaatst in Frankrijk samen met mijn dochter en meer dan een jaar later kreeg ik via de site een melding dat de steen gevonden was in Spanje. Het is fijn om na zo lange tijd te zien dat ‘jouw steen’ nog verder leeft.”

Eigen AI-script

Om stenen te volgen, moet je die uiteraard ook herkennen. Aanvankelijk vergeleek Benedikt de stenen manueel. “Met kernwoorden categoriseerde ik foto’s en kon ik stenen die ik herkende manueel aan elkaar linken. Met 100 stenen lukt dat nog, 1.000 wordt al veel, maar op een bepaald moment ging het echt niet meer.”

Sinds kort gebeurt het meeste werk echter door verschillende zelf-ontwikkelde AI-systemen. “De ontwikkeling hiervan was een technische uitdaging door de uniekheid en de vindplaats van elke beschilderde steen. Een AI-systeem herkent een voorwerp pas nadat het eerst duizenden verschillende foto’s van dat voorwerp geanalyseerd heeft. Mijn systeem daarentegen moest een steen herkennen vanaf de eerste keer dat het op de site geplaatst werd.” (LC)