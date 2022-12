‘Bende van 13’ uit Deerlijk: “Schok zindert nog na, maar we kunnen weer lachen na voorval in uitkijktoren van Mesen”

De ‘bende van 13’ uit Deerlijk had in september geluk bij een ongeluk: de vloer van de nieuwe uitkijktoren van Mesen zakte plots weg vanonder hun voeten, maar bleef een half metertje lager steken aan de muur. “Anders waren we een vijftal meter naar beneden gevallen”, aldus de groep oud-scouts, die de herstelde toren zondag opnieuw beklom. “Het was wat heftig, want de angst kwam terug.”

“Ja, dat ‘voorval’ was het verschot van ons leven. En dat wil wat zeggen, want wij hebben al enorm veel meegemaakt samen”, zegt Dirk Benoit. De 68-jarige is de oudste van een groep oud-scouts uit Deerlijk.

“We zijn met 13, vandaar de naam van onze bende”, vervolgt hij. “De trip naar Mesen maakte deel uit van een groepstraditie: wie 60 wordt, krijgt een verrassingsreis cadeau.”

“Het werd een verjaardag om nooit te vergeten”, lacht Mieke Lecluyse, die op de bewuste 24 september haar nieuwe voordeur vierde in de kleinste stad van het land.

“We hadden het bezoek en de beklimming van de toren nauwgezet ingepland en uitgerekend, zodat we tegen 12 uur het typische melodietje en de klokslagen zouden horen op de verdieping van de Mesense vredesbeiaard”, aldus Dirk. “We telden mee met de klokken en exact op klokslag 12 uur zakte de vloer vanonder onze voeten weg. Was de vloer helemaal doorgezakt, zouden er zeker slachtoffers zijn.”

Leutige bende

Dirk doet het verhaal met een gipsverband rond de arm. “Maar dat is door een accidentje van gisteren. Die dag raakte niemand gewond. We waren wel in paniek. Iemand verwittigde de brandweer, waarna we over een reling klauterden en enkele andere toeristen in de toren mee hielpen afdalen. We zijn een leutige bende en hebben die dag nog plezier gemaakt, maar de schok bleef dagenlang nazinderen.”

“Een volledige verzakking was een drama geweest”

Sandy Evrard, burgemeester van Mesen

De verzakking bleek veroorzaakt door een barst in een balk onder de vloer bij de beiaard. “Dat was ook voor mij erg schrikken”, zegt Sandy Evrard, burgemeester van Mesen (MLM). “Een volledige verzakking was een drama geweest.”

De toren van 39 meter opende dit jaar als nieuw uitkijkpunt in de ‘dikkop’, zoals de Sint-Niklaaskerk met koepelvormige top wel eens genoemd wordt. Hiervoor werden vooraf restauratiewerken uitgevoerd.

“Ik contacteerde meteen de architect en aannemer”, vervolgt Evrard, die de toren tijdelijk afsloot. “Er werd mij bevestigd dat het ging om een accidenteel voorval, anders is er een grove fout gebeurd. Een groep van 13 mocht daar zeker staan. De getroffen plek werd uitvoerig gecontroleerd en op meerdere plaats extra verankerd. Voor de heropening van de toren liet ik veiligheid nog eens vaststellen. Officieel, op papier.”

Persoonlijke gidsbeurt

Om het goed te maken, trakteerde de burgervader op een persoonlijke gidsbeurt. En die liep zondag ook langs de verzakte vloer.

“Het was wat onwennig en heftig, want de angst kwam terug”, getuigde Dirk. “Ik durfde niet met anderen op dezelfde plek staan. We beseffen maar al te goed, dat dit veel erger kon aflopen. We hadden geluk en kunnen weer lachen. Sympathiek van de burgemeester om ons nog eens uit te nodigen en te laten zien dat alles degelijk hersteld is. Een aanrader voor iedereen, want het is veilig. Wij komen zeker nog eens terug om te genieten van het mooie uitzicht.” (TP)