BEN zwaait keukenpiet uit

In het wzc BEN hebben de bewoners, het personeel en de directie afscheid genomen van Piet Vanden Berghe (65). Piet heeft hier sinds 2010 de leiding over het culinair team dat uit een tiental medewerkers bestaat, zowel actief in de warme als in de koude keuken. Ze verzorgen de dagelijkse keuken en bezorgen bij gelegenheden wel eens en aangename verrassing. Zoals bijvoorbeeld bij verjaardagen het geval was . Dina Vereeken volgt de afscheidnemende keukenchef op. Zij maakte al deel uit van het personeel. (JM)