Ben Vanhuyse uit Roeselare is finalist Mister Gay Belgium: “Ik wil de anderen helpen”

Zaterdag 9 april was een dag om nooit te vergeten in het jonge leven van Ben Vanhuyse (19). Hij werd als laatste deelnemer geselecteerd voor de finale van Mister Gay Belgium. “Ik had de moed eigenlijk al opgegeven. Toen ze mijn naam afriepen, was de ontlading dan ook enorm.”

Het avontuur van Ben begon vorig jaar in september. Hij kreeg een uitnodiging van Mister Gay Belgium omdat ze in hem een ‘mister-factor’ zagen. “Ik was totaal verrast, maar op dat moment was ik mentaal niet klaar voor zo’n wedstrijd.” De organisatie gaf Ben de nodige tijd en ruimte en in april nam hij alsnog deel aan het castingsweekend. “Het was zoals in de films: op het einde was er nog één lintje over voor vier kandidaten… Ik had het al opgegeven, toen ik plots mijn naam hoorde. De ontlading was enorm!” Sindsdien zit Ben in een rollercoaster. Er volgden meteen fotoshoots en talloze interviews.

Nu is het zes maanden werken geblazen tot de finale op zaterdag 12 november. “Er staan nog heel wat workshops en trainingen op het programma en elke finalist werkt ook rond een zelfgekozen thema”, licht Ben toe. Hij koos voor autisme en mentaal welzijn. “Ik heb zelf autisme, maar schaamde me daar lang voor. Niemand mocht het weten, ik wou geen stempel op mijn hoofd. Vandaag cijfer ik me niet meer weg en ben ik trots op wie ik ben.”

Mentaal welzijn, Bens tweede thema, is daar onlosmakelijk mee verbonden. “Door mijn autisme en mijn coming-out heb ik heel donkere periodes gekend. Ik werd vaak gepest, kreeg veel negatieve reacties en als jongen van 14 weet je niet hoe je daarmee moet omgaan. Ik draag een zware rugzak mee, maar vandaag voel ik me goed en sterk. Het lintje van Mister Gay winnen zou het summum zijn”, lacht hij. “Daar ga ik ook alles voor doen, maar mijn campagne zal pas echt geslaagd als ik door mijn acties anderen kan helpen.”

Gaybashing

Ben kwam uit de kast op zijn veertiende. “Het voordeel van ASS is de impulsiviteit. Ik heb niet lang gewacht om mijn omgeving op de hoogte te brengen van mijn gevoelens, maar het nadeel was dat ik de impact daarvan niet kon inschatten. Je leven verandert en er kwamen heel wat harde reacties. Mijn papa en broer hadden het er aanvankelijk moeilijk mee, maar nu zijn ze mijn grootste fans.”

Bens deelname aan de Mister Gay Verkiezing was dan ook geen evidente beslissing. “Ik stel me heel kwetsbaar op voor heel België”, vertelt hij. “Ik vertel iedereen dat ik autisme heb, het mentaal moeilijk had én dat ik homo ben. Ik moet dit gewoon doen, maar ik besef ook dat er negatieve reacties zullen volgen.”

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Holefobie en Transfobie plaatsen veel mensen op 17 mei een regenboogvlag op hun sociale media. “Dat is allemaal mooi hé”, zucht Ben, “maar de werkelijkheid oogt minder fraai. Toen we vorige week op de markt koekjes uitdeelden, werden we geregeld uitgescholden en net voor de persvoorstelling van de Mister Gay Verkiezing bekogelde een groepje jongeren ons met flesjes. Jammer genoeg mijn eerste kennismaking met gaybashing.”

Via Mister Gay wil Ben het opnemen voor jongeren die het moeilijk hebben, maar hij wil er ook zijn job van maken. Hij studeert voor begeleider-zorgkundige in het VIVATO in Kortrijk, is jobstudent bij Ter Berken en als hij nog wat tijd over heeft, helpt hij als vrijwilliger. “Ik zorg liefst voor mensen met een extraatje, ouderen met dementie, mensen met een handicap… Net als alles bij mij, moet het niet te gewoon zijn”, lacht hij. “Het speciale triggert mij.”

De andere grote passie van Ben is dansen. “Ik dans gemiddeld zo’n 8 uur per week, soms wat meer als er een wedstrijd op het programma staat”, weet hij. “Ik ben aangesloten bij dansschool Dançar en neem regelmatig deel aan discowedstrijden. Zo kreeg ik via hun entertainmentbureau Dançar Productions al de kans om mee te werken aan de videoclip van Camille Dhont. Maar ik word ook geboekt als danser bij openingen, dansevenementen, achtergronddanser bij travestieshows, enzovoort.” Dansen is dus niet weg te denken uit Bens leven en maar goed ook… “Dansen is mijn uitlaatklep. Ik had serieus wat schrik toen alles stil viel door corona, want in mijn meest donkere periodes hebben muziek en dans mij er steeds door geholpen.”

Stemmen voor Ben

Wat wil Ben nog bereiken? “Op korte termijn wil ik Mister Gay Belgium 2022 worden en ook in dans wil ik verder groeien. Veel verder kijken doe ik liever niet”, zegt hij rustig. “Ik leef in het nu, want verwachtingen voor de toekomst zorgen steevast voor teleurstellingen.”

Ook jij kan helpen met Ben helpen met zijn droom, want de stemmen van het publiek tellen mee tijdens de grote finale in november. Gun je Ben het lintje? Stem dan via Bens Instagrampagina @itsbenvanhuyse of via www.out.tv. (Lieve Coffyn)