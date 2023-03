Ben jij een Kinderkrak als Lars, die dag en nacht paraat staat voor zijn broer? “Hij is het beste cadeau dat we zijn broer ooit gaven”

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw in elke gemeente op zoek naar Kinderkraks. Eén van hen is al zeker Lars Blomme (10) uit Waregem. Hij staat dag en nacht paraat voor zijn grote broer Lander (14), die een meervoudige beperking heeft. “Zo’n superbroer verdient het om eens in de bloemetjes gezet te worden”, klinkt het. En dus nomineerden mama en papa hun lieve Lars maar al te graag als Kinderkrak. “Want dat heeft hij wel verdiend.”

Echte broers zouden voor elkaar door het vuur gaan, zo wordt weleens gezegd. In het geval van Lars Blomme is dat zeker zo. Hoewel hij in mei pas elf jaar wordt, ontfermt de jongeman zich al van kleins af aan met hart en ziel over z’n vier jaar oudere broer Lander. “Door een zuurstoftekort bij zijn geboorte heeft Lander een meervoudige beperking waardoor hij niet kan stappen, noch praten. Maar Lander en Lars begrijpen elkaar zonder woorden. Het zijn twee handen op één buik”, vertelt hun mama Audrey Oroir (42).

Gouden handen

Al van kindsbeen af is Lars de allerbeste vriend van zijn grote broer. “Zijn broer is, denk ik, het mooiste cadeau dat we hem ooit geschonken hebben”, zegt Audrey. “De laatste jaren helpt hij ook echt mee om Lander uit zijn rolstoel te tillen of om hem bezig te houden, wat voor Anthony en ik een enorm verschil maakt. Van zodra zijn broer iets nodig heeft, veert Lars recht om hem te helpen. En als grote broer voor de tienduizendste keer naar Kabouter Plop wil kijken, dan kijkt Lars mee. Zijn grote broer is zijn alles.”

De kleine Lars blijkt bovendien ook nog eens over een stel gouden handen te beschikken. “Hij is altijd superlief voor zijn mama en papa. Zó lief zelfs, dat hij ons af en toe een deugddoende massage geeft. Kom, leg je maar eens in de zetel, zegt hij dan, het is tijd voor een verwenmomentje. (lacht) Lars heeft voor zijn leeftijd ontzettend veel empathie.”

(lees verder onder de foto)

Lars is een superbroer én een echte Kinderkrak. © JOKE COUVREUR

In de loop van april staat er broer Lander een heupoperatie te wachten, met nadien zeven weken revalidatie thuis. “Voor Lars nog een extra reden om lief voor ons te zijn”, zegt Audrey. “Hij heeft het zelfs al op een akkoordje gegooid met de oppas: of ze tijdens Landers revalidatieperiode misschien af en toe eens voor een paar uurtjes kan langskomen zodat mama en papa er samen eens uit kunnen? Als wij niet thuis zijn, is Lars ook Landers spreekbuis voor de babysit. Idem als ze samen op kamp gaan”, klinkt het. Dat zorgende karakter zat er volgens Audrey en Anthony al van kleins af ingebakken. “Toen Lars een jaar of vier was, zei hij dat hij later rolstoelmaker wilde worden”, glimlacht Audrey. “Ondertussen is dat veranderd in ergotherapeut, maar het wordt dus sowieso een zorgberoep voor onze Lars. Dat staat buiten kijf.”

Hart en ziel

Nu onze krant de nieuwe Kinderkrak-campagne lanceert, leek het Audrey en Anthony het uitgelezen moment om hun attente zoon eens in de bloemetjes te zetten. “Want dat heeft hij zeker wel verdiend”, vindt Audrey. “Lars staat al zijn hele jonge leven wat in de schaduw van Lander, die veel zorg nodig heeft. Maar Lars is zelden of nooit jaloers van al die extra aandacht die naar grote broer gaat. Terwijl dat in onze ogen toch niet evident is. Andere broers gaan samen voetballen of naar de jeugdbeweging, Lars zorgt voor Lander. Met heel zijn hart en ziel. Ik denk dat we hier dus gerust mogen spreken van een superbroer én van een echte Kinderkrak.”

Mama en papa willen Lars op school laten verrassen met zijn nominatie. “Reken maar dat hij preus zal zijn”, klinkt het nog.