Ben je single en heb je een hond? Zomerbar Hondenkoer in Sijsele organiseert ‘Date My Dog’: “Er is veel vraag naar”

Om het seizoen van de zomerbar Hondenkoer in Sijsele af te sluiten, organiseert bezieler Nicolas Compernolle (34) aanstaande zondag ‘Date My Dog’. Wie single is en een hond heeft, vindt die dag mogelijk zijn of haar levenspartner op de voormalige site van de kazerne in Sijsele. “Hier zijn al verschillende relaties ontstaan.”

Toen Nicolas drie jaar geleden met Hondenkoer startte, was het vooral zijn bedoeling een plaats te creëren waar elke hond welkom was. “Hier kom je om je hond beter te leren kennen”, vertelt Nicolas.

Al blijft het daar nu niet bij. “Ik heb hier zelf mijn vriendin leren kennen. Er zijn al veel vriendschappen ontstaan bij Hondenkoer, maar ook enkele relaties. Er is zelfs al een kindje geboren dankzij een relatie die hier ontstond.”

Het cupido-effect is sterk aanwezig op de voormalige site van de kazerne in Sijsele en Nicolas kreeg al meerdere keren de vraag een dergelijk evenement te organiseren. Om het zomerseizoen af te sluiten, besluit Nicolas daarom op veelvuldig verzoek ‘Date My Dog’ te organiseren.

“Het is niet te vergelijken met een speeddate”, verduidelijkt Nicolas. “Het zal er meer relaxed aan toe gaan. Bij het binnenkomen, mogen baasjes laten weten dat ze single zijn. Daarna krijgt hun hond een strikje en zo weet je van elkaar of het baasje al dan niet beschikbaar is. Als je wilt, kan je dan praten met elkaar, als de hond het goedkeurt uiteraard”, lacht Nicolas. (CCA)