Bellewijk Poperinge verwelkomt nieuwe bewoners van de Netelweg en de Kruidenstraat

In het enige nog niet bewoonde huis van de Netelweg in Poperinge, had zaterdag een receptie plaats voor de nieuwe bewoners van die weg en de Kruidenstraat. Algemeen directeur van de sociale bouwmaatschappij Thuiswest (vroeger De Mandel) Machteld Demeulenaere heette hen welkom.

In 2020 werden er negentien huizen in de Netelweg en zes huizen in de Kruidenstraat afgebroken, en startte Thuiswest met de bouw van 21 nieuwe woningen. Sinds september van dit jaar namen de nieuwe bewoners er hun intrek.

“De hele operatie verliep niet zonder problemen. Tussen de sloop en de nieuwbouw ging de aannemer failliet, waardoor de werken meer dan een jaar stillagen”, aldus contactpersoon Bart Soubry, die er maandelijks een zitdag houdt, waar de bewoners met al hun vragen terecht kunnen.

Twee of drie slaapkamers

De huizen hebben twee of drie slaapkamers, de te betalen huur is afhankelijk van het inkomen van de bewoners. “Ik nam hier nu mijn intrek bij mijn moeder, en door mijn inkomen is haar maandelijkse huur gestegen. Maar we betalen netjes elk de helft”, aldus een van de nieuwe bewoners.

Bij een hapje en een drankje konden de bewoners tijdens het onthaalmoment met elkaar kennismaken, en gaven buurtwerksters Annebel Vandenbroucke en Ellen Debeer meer uitleg over de bestaande buurtdiensten in de Bellewijk: waar de bewoners terecht kunnen voor soep, eieren, PMD-zakken, bloembakken en kerstbomen in hout, de klusjes- en groendienst, de huiswerk-, nest- en kunstklas, de cafetaria, de digibank, de seniorenwerking, de kledijhersteldienst, het ecopark, enz. Het Buurthuis Bellewijk ligt op een steenworp van beide straten.

De Woonmaatschappij Thuiswest demonstreerde technieken zoals de verwarmingsketel en het ventilatiesysteem in de leegstaande woning. Bij het afscheid kregen alle aanwezigen een goodie-bag met onder meer een informatiebrochure, een potje confituur gemaakt van bessen die groeien in de wijk en een plantje. (AHP)