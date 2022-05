Bellewaerde voert onderzoek naar besmetting met dodelijke bacterie die vier bizons het leven kostte

Het Ieperse pret- en dierenpark Bellewaerde moest afgelopen week afscheid nemen van vier Europese bizons na een besmetting met een dodelijke bacterie. Het park voert een onderzoek naar de oorzaak van de besmetting. “De bizons komen niet in contact met andere dieren.”

“Tijdens een aantal medische testen werd vastgesteld dat de dieren besmet waren met een zeer besmettelijke en dodelijke bacterie”, klinkt het op hun sociale media van Bellewaerde. “Er is voor deze bacterie helaas nog geen geneesmiddel beschikbaar en dit zou uiteindelijk ernstig dierenleed en finaal het overlijden van de dieren tot gevolg hebben. Om besmetting van de overige bizons binnen de kudde te vermijden, werd in overleg met de bevoegde instanties de pijnlijke maar onvermijdelijke beslissing genomen om de besmette dieren zacht te laten inslapen. Een emotioneel beladen moment voor het Bellewaerdeteam, en de dierenverzorgers in het bijzonder, die door de jaren heen een sterke band met deze dieren hadden opgebouwd.”

Verdriet voor dierenverzorgers

Volgens parkwoordvoerder Filip Van Dorpe is het de eerste keer dat de bizons van Bellewaerde geconfronteerd worden met de bacterie. “Maar het is een bacterie die ook bij andere runderen, zoals koeien, vastgesteld wordt”, zegt Van Dorpe. “De bacterie leidt tot verzwakking en uitmergeling van de dieren. Het laten inslapen, behoort tot de standaardprocedure bij zo’n bacterie, maar we zijn natuurlijk niet over een nacht ijs gegaan. Dit is allerminst aangenaam voor de dierenverzorgers, die we nu tijd geven om het verlies te verwerken.”

Het park voert een onderzoek naar de oorzaak van de besmetting. “De bizons komen niet in contact met andere dieren”, aldus Van Dorpe.

Twee drachtige bizons

Bellewaerde heeft nu nog acht Europese bizons, waarvan twee dieren drachtig zijn. Vorig jaar werden drie kalfjes geboren in het park, dat de bedreigde diersoort kweekt sinds 2012 om de Europese bizon van uitsterving te behoeden.

“De Europese Bizon of Wisent is het grootste zoogdier van Europa, maar kort na WO I werd het laatste wilde dier neergehaald in Polen”, verklaarde hoofddierenverzorger Pieter Vercruysse vorig jaar. “In Europese dierentuinen werd verder gefokt voor een bredere genetische lijn en gezonde populatie en zo’n vijftien jaar geleden volgde de eerste herintroductie in Oost-Europa. Nu zijn er opnieuw zo’n 4.400.”

In 2016 werden al drie bizons uit Bellewaerde uitgezet in de natuur in Roemenië en in 2019 nog één bizon in Azerbeidzjan. (TP)