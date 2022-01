Bellewaerde viert verjaardag Kamala met gezonde taart: “We zijn nog op zoek naar een nieuwe moeder”

Kamala is jarig. Niet de de eerste vrouwelijke vicepresident van de VS, wel de giraf naar wie ze genoemd is. En dat werd gevierd in Bellewaerde.

Het Rothschildgirafje zag een jaar geleden het levenslicht in het Ieperse pret- en dierenpark Bellewaerde. De dierenverzorgers van het park trakteerden haar op een gezonde verjaardagstaart met groenten.

Mama onverwacht overleden

De Rothschildgiraf is een sterk bedreigde diersoort. Wereldwijd leven er nog ongeveer 1.700 in het wild en 590 in dierentuinen. Bellewaerde neemt deel aan een Europees kweekprogramma. Naast Kamala er nog twee Rothschildgiraffen in Bellewaerde, namelijk de vader Kito en zus Safiya, die ongeveer een jaar ouder is. “Na het onverwacht overlijden van mama Simone vorig jaar zijn we nog op zoek naar een nieuwe moeder om verder te kunnen kweken”, aldus Filip Van Dorpe, marketing & sales director van Bellewaerde.

Intussen weegt Kamala 283 kilogram en is ze 320 centimeter groot. (TP)