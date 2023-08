Bellemannen strijden op Torhoutse Markt voor Belgische titel

De Markt van Torhout is op zondag 3 september van 14 tot 17 uur het toneel van het Belgisch kampioenschap voor bellemannen. Aandacht, aandacht en Men zegge het voort, het zal er meermaals weerklinken. Joris Goens, de belleman van Veurne, werd vorig jaar al voor de tiende keer Belgisch kampioen en verdedigt zijn titel.

De twaalf deelnemende bellemannen komen dit jaar enkel uit Vlaanderen. Wallonië, Brussel en de Oostkantons zijn er niet bij. Evenmin zijn er dames van de partij: allen zijn mannen. Ze doen elk twee optredens, zogenoemde roepen, en dit vanaf de trappen van het oud-stadhuis.

Men zegge het voort

De eerste roep gaat over de eigen stad, de tweede roep over de stad Torhout. Een roep moet tussen de 70 en 100 woorden bevatten en mag in de moedertaal van de deelnemer. De roep begint telkens met de woorden Aandacht, aandacht en eindigt met Men zegge het voort.

De jury, onder de leiding van voorzitter Ward Baert, bestaat uit acht leden onder wie stadsdichter Marc Coulier, acteur Didier Lingier en leraar Woord Thijs Lambert. Zij beoordelen de belleman op verschillende onderdelen zoals stemvolume, voorkomen, dictie en accuraatheid van de tekst.

Escort

Daarnaast mogen de bellemannen – in Mechelen is er trouwens een vrouwelijke belleman, maar die zal helaas niet aanwezig zijn – een partner meebrengen, de zogenaamde escort. De escort wordt apart beoordeeld op kleding en voorkomen.

Wie benieuwd is of Joris Goens, de Veurnse belleman, het straks weer haalt, is zondag op de Markt van Torhout aan het juiste adres. Spektakel verzekerd.