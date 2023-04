Bella zoekt een warme thuis en enthousiast speelmaatje

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende. Zij zoeken een thuis voor Bella (3), een enthousiaste Duitse herder die verzot is op spelen.

Bella kwam in het asiel terecht omdat ze niet meer bij haar baasjes kon blijven. Ondertussen woont ze al meer dan een jaar in het dierenasiel en kijkt ze echt wel uit naar een warm gezin waar ze de rest van haar leven mag blijven. “Bella is heel sociaal naar mensen toe en doet niets liever dan spelen”, vertelt asielmedewerker Lisa Ghesquière.

Vertrouwen en geduld

“Soms verliest ze wel even de controle tijdens het spelen waardoor ze durft te happen. Vertouwen opbouwen en geduld hebben met Bella is dan ook heel belangrijk. Voor Bella zijn we op zoek naar een rustige thuis waar ze zichzelf mag zijn. Ook een heel stevig en hoog omheinde tuin is belangrijk aangezien Bella meer dan twee meter hoog kan springen zonder aanloop als ze daar zin in heeft”, lacht Lisa.

“Afhankelijk van welk ras en geslacht kan Bella ook met andere honden om, maar er moet een goede klik zijn. Een huis zonder kinderen met mensen die vaak thuis zijn en veel tijd kunnen maken voor Bella zou ideaal zijn”, besluit ze.