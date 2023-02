Belgium Aid en vzw Feeding Humanity trekken naar Turkije met keukenbus en -vrachtwagen: “Zullen er dagelijks voor 12.000 warme maaltijden zorgen”

Dinsdagnamiddag vertrok de Engelse vzw ‘Feeding Humanity’ vanuit Heule naar Hatya, een provincie in het zuiden van Turkije. Met hulp van ‘Belgium Aid’, de Kortrijkse hulporganisatie van Carlo Herpoel, zullen Britse vrijwilligers er minstens één maand koken voor de slachtoffers van de aardbevingen op 6 februari.

Op 11 februari sloeg het Belgium Aid van Carlo Herpoel en het Feeding Humanity van de Brit Ghafour Hussain de handen opnieuw in elkaar. Op dinsdagnamiddag 14 februari, na twee dagen van voorbereiding, vertrokken 7 Britten vanuit Heule, de uitvalsbasis van de Belgische vrijwilligersorganisatie. Bestemming is Hatya, een provincie in het zuiden van Turkije. In hun tot keuken omgebouwde bus en vrachtwagen nemen de vrijwilligers vooral rijst, bonen en pasta mee. In Turkije zou de lokale overheid voor een aanvulling van de voedselvoorraad zorgen.

Zelfvoorzienend

“We zullen er koken voor de mensen die getroffen zijn door de aardbevingen”, vertelt Carlo Herpoel, bezieler van Belgium Aid. “Met Belgium Aid zijn we zelf nog niet klaar om naar Turkije te gaan. Ik zit momenteel ook in een rolstoel, omdat ik kamp met een hevige rugproblematiek. De mensen van Feeding Humanity waren wél klaar en trekken nu naar Hatya, waar ze minstens één maand zullen blijven. Ze zullen er dagelijk tot 12.000 warme maaltijden voorzien. De medewerkers slapen er op de bus, in de vrachtwagen of in tenten: we zijn dus zelfvoorzienend.”

De kans is groot dat de medewerkers van Belgium Aid relatief snel zullen aansluiten in Turkije. “Maar aangezien we onze bus nu al hebben meegestuurd, zijn we er nog niet over uit hoe we gaan. Dat kan met het vliegtuig, maar ook per auto. Of we ook kleren zullen inzamelen? Neen, wij focussen ons op voeding.”