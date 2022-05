Belgische Koning Filip woont vlootparade van de Marine bij op de Schelde

Op 18 mei 2022 organiseert de Marine, naar aanleiding van haar 75ste verjaardag, een heuse vlootparade die eens om de 25 jaar georganiseerd wordt. Een mijlpaal die absoluut reden heeft tot viering.

Onder het motto: “Stuurboord 10, Stuur 2030!” wordt de vlootparade aangevuld met een innovatief Marinedorp dat van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei toegankelijk is voor het grote publiek.

“De Marine kijkt vol trots over haar schouder want we zijn een prominente speler in de vrijwaring van de vrije handel vanuit en naar ons land. Samen met onze partners van de Kustwacht oefenen we voor de Belgische Kust allerhande controles en observaties uit aan boord van onze Kustpatrouillevaartuigen. 365 dagen per jaar ruimen we springtuigen met de mijnenbestrijdingsvloot en daarnaast garanderen de fregatten de veilige transit voor handelsschepen doorheen bepaalde risicovolle passages”, klinkt het.