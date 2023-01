Belgische diplomatieke diensten konden wanhopige Olivier Vandecasteele spreken

Op woensdag 4 januari konden de Belgische diplomatieke diensten in Iran Olivier Vandecasteele ontmoeten voor slechts 30 minuten. Het gesprek vond plaats in aanwezigheid van 4 bewakers en werd gefilmd. Dat melden de familie en vrienden van Olivier. De toestand van Olivier is er nog meer op achteruitgegaan. De familie dringt er nogmaals op aan dat het Belgische parlement en de regering actie ondernemen en ervoor zorgen dat Olivier kan overgeleverd worden.

Olivier verscheen nog “magerder en met diepe wallen” na tien maanden in volledige afzondering te hebben doorgebracht. Sinds 24 februari al wordt Olivier vastgehouden in Iran. Hij verklaarde dat hij gedwongen werd om deel te nemen aan een mogelijk in scène gezet proces, waarbij hij urenlang geboeid aan handen en voeten werd gefilmd. Hij werd veroordeeld tot 28 jaar cel voor zogenaamde spionage.

Wellicht houdt Iran Olivier vast om hem te kunnen uitwisselen met de Iraanse terrorist Assadollah Assadi, die door de Antwerpse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Toen Olivier te horen kreeg dat de Belgische autoriteiten het verdrag om hem te kunnen overleveren voorlopig hebben opgeschort, reageerde hij wanhopig. “Hij voelt zich totaal in de steek gelaten”, schrijven de familie en vrienden van Olivier.

Onmenselijke behandeling

De VN erkent de onmenselijke behandeling waaraan Olivier sinds 24 februari 2022 wordt onderworpen. Hij verliest nagels, heeft zware tand- en maagproblemen, want hij krijgt alleen maar water, brood en linzen. En rond zijn tenen vormen er zich ook bloedzakken, de gezondheidsproblemen stapelen zich op. Nu heeft hij ook problemen met zijn oren en de behandeling, die hij kreeg voor zijn tanden heeft niets opgelost.

De VN heeft een aantal procedures tegen Iran opgestart om opheldering te verkrijgen en campagne te voeren voor zijn vrijlating. De petitie, die de familie van Olivier startte voor de zomer 2022 heeft tot nu toe +58.000 handtekeningen bekomen en de petitie van Amnesty International staat op +63.000 handtekeningen.

Tijd dringt

“Meer dan 35 intellectuelen uit alle sectoren hebben een brief van de Belgische filosoof Daniel Salvatore Schiffer mee ondertekend. De tijd dringt om alles in het werk te stellen om het overdrachtsverdrag, dat goedgekeurd werd door het Belgische parlement en de regering te activeren. Het is de enige manier om Olivier terug thuis te krijgen”, besluiten de familie en vrienden.