Belgisch vissersschip zinkt voor de kust van Engeland: bemanning gered

Een Belgisch vissersschip met daarop een vierkoppige Nederlandse bemanning is dinsdagavond gezonken voor de kust van het Verenigd Koninkrijk. Het schip had maandag nog de haven van Oostende verlaten. De bemanning werd gered.

De Z.525 Sylvia-Mary zou naar verluidt op rotsen zijn gevaren voor de kust van Penzance, in het Britse graafschap Cornwall. Het ongeval gebeurde rond 18 uur lokale tijd. Na de aanvaring kon de vierkopppige bemanning, dat afkomstig is uit het Nederlandse Urk, zichzelf redden met een reddingsvlot. De bemanning werd vervolgens opgepikt door een Engelse reddingsboot die het viertal naar Newlyn, vlakbij Penzance, bracht.

Noodsignaal

Op het moment van de scheepsramp bevonden zich twee Belgische vissersschepen in de buurt: de Z.41 Albert Bos en de Z.187 Grietje. Hun hulp bleek uiteindelijk niet nodig. “De bemanning stuurde een noodsignaal uit en verliet hun schip richting het reddingsvlot”, klinkt het bij de Maritime and Coastguard Agency. “Daaruit konden ze korte tijd later worden gered. Ook een helikopter van de Royal Navy werd ingezet bij de reddingsactie.”

De Z.525 Sylvia-Mary zou naar verluidt op rotsen zijn gevaren voor de kust van Penzance, in het Britse graafschap Cornwall. © gf

Het vissersschip vaart dan wel onder de Belgische vlag, de vierkoppige bemanning bestaat uitsluitend uit Nederlanders. Burgemeester van Urk, het Nederlandse stadje waar de bemanning woont, reageerde ondertussen op sociale media. “Zojuist bereikte ons het zorgelijke bericht dat de kotter Z.525, met een Urker schipper en bemanning, voor de zuidwestkust van Engeland gezonken is”, zo staat er te lezen. “Gelukkig is de bemanning in veiligheid. We leven met hen mee en wensen hen veel kracht van God om deze gebeurtenis te verwerken.”

De Z.252 Sylvia-Mary heeft een lengte van 24 meter en werd gebouwd in 1997.