Belgisch ufomeldpunt telt dit jaar al honderdtal meldingen: “We creëren geen mysteries, maar geven verklaringen”

Zondag vindt wereldwijd Wereld Ufo Dag plaats, wat uiteraard een hoogdag is voor het Belgisch ufomeldpunt. Het meldpunt bestaat ruim 15 jaar en ontving in 2023 alweer een honderdtal meldingen, zo schrijft De Zondag. “Vooral de satellieten van Elon Musk zorgen voor verwarring, net als sommige sterren en planeten”, klinkt het bij Meulebekenaar Frederick Delaere van het Belgische ufomeldpunt.

Wie bij Wereld Ufo Dag spontaan aan aliens van de planeet Zork of andere fantasieën denkt, komt bedrogen uit. Al tientallen jaren is 2 juli Wereld Ufo Dag en dat event verwijst naar de Amerikaanse stad Roswell. Het was hier dat volgens vele believers een buitenaards ruimteschip zou neergestort zijn, in het jaar 1947. Ook nu, 76 jaar later, blijven ufo’s tot de verbeelding spreken.

Meldpunt sinds 2007

“Tegenwoordig loopt iedereen met een smartphone in de hand en dus krijgen we steeds kwalitatievere foto’s en video’s toegestuurd. Dat helpt om heel wat misverstanden uit de wereld te helpen”, klinkt het bij Frederick Delaere (41). De West-Vlaming is een van de bezielers van het Belgische ufomeldpunt dat ruim 15 jaar geleden werd opgericht. “Mijn persoonlijke fascinatie begon al op erg jonge leeftijd, in het jaar 1996. Tijdens een bezoek met mijn opa aan de plaatselijke bibliotheek ontdekte ik het boek De UFO-Saga, van de recent overleden Julien Weverbergh.”

“Later heb ik een hele tijd veldwerk gedaan, waarbij ik interviews afnam van mensen die opvallende waarnemingen hadden gedaan. Omdat er in België echter geen gecentraliseerd meldpunt was, besloot ik het in 2007 zelf op te richten, samen met mijn kompaan Wim Van Utrecht. Anno 2023 bestaat het Belgisch ufomeldpunt uit een team van vijf mensen en zijn we er dagelijks mee bezig.”

Reflectie van een lamp

In ruim 15 jaar tijd ontving het Belgisch ufomeldpunt ongeveer 3.500 meldingen, gemiddeld iets meer dan 200 per jaar. Ook nu zijn we aan een gemiddeld jaar bezig, want de teller staat op een 100-tal inzendingen. “In de zomer komt er altijd een piek aan, want mensen zitten dan vaker buiten en zien bijgevolg ook sneller wat er zich afspeelt in de lucht”, aldus Frederick Delaere. “Een echte piek zagen we in het jaar 2020. Enerzijds door corona, omdat mensen plots zoveel thuis waren. Anderzijds kwam dat door de Starlink van Elon Musk. Nu zijn die satellieten nog steeds klassiekers in de meldingen, net als sterren en planeten en nu en dan een drone. Gelukkig zijn de Thaise lampionnen op oudejaarsavond inmiddels verboden, want dat zorgde ook telkens voor een stroom berichten.”

“Slechts 54 van de 3.500 inzendingen bleven onopgelost” – Frederick Delaere

“De opvallendste melding die ik in al die tijd kreeg? Ik denk meteen terug aan twee voorvallen. Het eerste was een dame die een driehoekige ufo gefotografeerd had door haar raam. Of dat dacht ze toch. Het bleek namelijk niets meer te zijn dan een reflectie van haar eigen lamp. Daarnaast hebben we ook dagenlang een foto bestudeerd die achteraf vervalst bleek te zijn. Onze technieken om foto’s en meldingen te onderzoeken zijn geëvolueerd de voorbije 15 jaar, maar helaas geldt dat ook voor de technologie van vervalsers. Gelukkig zijn wij er nog maar een tiental keer mee geconfronteerd. Houden zo!”

Tips voor meldingen

Het Belgisch ufomeldpunt kreeg recent nog een erkenning voor de sceptische en wetenschappelijke manier waarop ze meldingen behandelen. Die werkwijze blijft ook in de toekomst onveranderd. “Op jonge leeftijd was ik ook een twijfelaar, maar door de jaren en de ervaring ben ik een scepticus geworden”, grijnst Frederick Delaere. “Sowieso is het niet onze taak om mysteries in de hand te werken, maar net om verklaringen te geven. In ruim 15 jaar tijd zijn er slechts 54 meldingen geweest waarvoor we echt geen verklaring vonden, op 3.500 stuks in totaal. Vaak kennen we de verklaring al na één foto of filmpje, soms is er een volledige analyse van vluchtgegevens nodig. Hoe beter de melding, hoe beter wij kunnen antwoorden.”

Om af te sluiten, geeft het Belgisch ufomeldpunt graag nog enkele tips mee voor zij die komende zomer vreemde taferelen zien opduiken in de lucht. “Eerst en vooral raad ik aan om op onze website even de veelvoorkomende verklaringen te bekijken. Die krijg je te zien net voor je een melding maakt. Ben je overtuigd dat je iets anders zag? Dan is het belangrijk om de datum en het uur zo accuraat mogelijk te noteren, zodat we de mogelijke vluchtgegevens vlot kunnen terugvinden. Ten slotte vragen we om de melding snel te maken, zodat de getuigenis vers in het geheugen ligt, en natuurlijk om in de mate van het mogelijke foto’s en video’s te maken.”