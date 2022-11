Belgisch-Marokkaans koppel kijkt uit naar WK-match: “In Marokko leeft het WK meer dan hier”

Zondagnamiddag staan de Rode Duivels op het WK in Qatar in hun tweede groepswedstrijd tegenover Marokko. Ten huize van Bruggeling Bernard Lucker wordt binnen het gezin uitgekeken naar die interland. Zijn partner Mariama Ait Tougha is Marokkaanse.

Bernard Lucker is al zijn hele leven voetbalsupporter van Cercle Brugge. “Het is een soort familietraditie”, vertelt hij. “Mijn overgrootvader Jean Lucker en mijn grootvader Raoul Lucker hebben nog in het eerste elftal van Cercle gespeeld. En mijn vader was in de jeugdrangen van groen-zwart doelman, waar hij een beetje de concurrentie moest aangaan met Pol Decoussemaecker.”

De 50-jarige Bruggeling volgt ondertussen de wedstrijden van zijn zoon Lucca Lucker bij Jong Cercle. De interlands van de Rode Duivels liggen hem niet zo nauw aan het hart. “Zoals nu bij velen”, merkt hij. “Er is duidelijk minder interesse. De competities werden stilgelegd, het is anders. Wellicht ook door de timing. ’s Zomers brengt zo’n WK toch meer sfeer. Het leeft duidelijk minder. En sportief hebben de Rode Duivels wellicht hun beste periode gehad. Het vet is wat van de soep. Een verjonging dringt zich op”, vindt Lucker in aanloop naar de eerste match tegen Canada.

Vonk in Brussel

Bernard begon net voor de uitbraak van de coronapandemie met een eigen immobiliënkantoor, samen met Jan De Ruyter. De zaak draagt hun naam en stelt vijf mensen tewerk. Tijdens een opleiding boekhouden maakte hij bijna tien jaar geleden op café in Brussel kennis met de Marokkaanse Mariama Ait Tougha. “Zij zat er iets te eten met vriendinnen. De vlam sloeg over. We hielden contact en van het een kwam het ander”, vertelt Bernard. Ondertussen woont het koppel samen in het centrum van Brugge. Samen hebben ze een dochter Layla (7). Naast haar is Bernard vader van Lucca en Matthias.

Zijn partner Mariama (35) woont sinds 2011 in ons land en is oorspronkelijk afkomstig uit Kalaat M’Gouna, niet zo ver van Ouarzazate. “Vanuit Marrakech over het hoog Atlasgebergte kom je er. Ook wel eens de vallei van de rozen genoemd omdat de bloemen er in april en mei weelderig in bloei staan. Er is er jaarlijks ook een heus rozenfestival”, weet Bernard. “Er worden veel blaadjes geplukt. In een plaatselijke artisanale fabriek wordt er dan rozenwater, zeep, shampoo en zo meer gefabriceerd”, vult Mariama aan.

“Ik denk dat Marokko zal winnen. De stress is er nu al!”

Lucker was onlangs met het gezin nog aan de Marokkaanse kust te gast om in Agadir de broer van Mariama te bezoeken. “Daar leeft het WK toch iets meer dan hier, met onder andere de verkoop van nieuwe truitjes en andere gadgets. En als Belg werd je nog iets meer aangesproken, omwille van de match van zondag.”

Marokko is aan een zesde WK-deelname bezig. Van de vijf keer hiervoor werd slechts in 1986 de achtste finale bereikt. Wil men dat opnieuw doen, zal er tegen België best gewonnen worden. Mariama gelooft er alvast in. “Ik tip dat Marokko gaat winnen. Het zal alvast voor de nodige stress zorgen.” Bernard brengt een iets voorzichtiger pronostiek. “Ik denk dat het een gelijkspel wordt: 1-1. Nu nog uitkijken waar we de match in een gezellige sfeer zullen volgen.”

(ACR)