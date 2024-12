Belgisch Kampioenschap voor brandweerlieden in interventiekledij in Brugge

Zaterdagmiddag werd in het Baron Ruzettepark net voor de Voorpost van de brandweer in Brugge, het Belgisch Kampioenschap voor brandweerlieden in interventiekledij gelopen.



32 brandweerlieden en leden van de jeugdbrandweer uit verschillende brandweerzones, namen deel aan de wedstrijd die over vijf kilometer liep. De deelnemers dienden uitgedost in broek, vest, en helm vijf ronden van elk één kilometer af te leggen. Sportschoenen waren toegestaan, maar sommigen liepen de wedstrijd met correct brandweerschoeisel.

De trofee (JV)

De opbrengst van de inspanningen van de brandweerlui gaat naar de warmste week. Stijn van Langenhove uit zone zuid-oost mag zich voor een jaar lang Belgisch kampioen noemen en neemt de beheerde trofee mee naar de kazerne. De loopwedstrijd kon op heel wat belangstelling rekenen, ondanks het wat mindere weer.