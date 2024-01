Belgisch kampioen motorcross Jana Calus (23) is de Krak van Zwevegem:“De wedstrijden zijn een echt familiegebeuren”

Jana Calus is vorig jaar Belgisch kampioen motorcross geworden bij de dames open MCLB. De Heestertse maakt samen met haar papa Kristof en broer Pieter-Jan deel uit van het officieuze ‘Team Calus’.

Lees hier de verhalen van alle Kraks van 2023

De liefde en het talent voor de motorcross zit dus duidelijk in het bloed, want papa Kristof pakte in 2015 de Belgische titel bij de Experten en Masters. Ook opa en de overgrootvader waren verknocht aan de motorsport. Vier generaties dus.

“Na al enkele keren tweede te zijn geweest, haalde ik nu eindelijk die felbegeerde driekleur binnen”, vertelt Jana. “Er zijn wekelijks wedstrijden waarvan om de twee à drie weken een proef voor het BK. Tijdens de finalewedstrijd zette ik de kers op de taart met de dagzege. Voor het kampioenschap zijn er een tiental wedstrijden die in aanmerking komen met nog andere tussenin die ook punten opleveren. Tijdens de eerste proef kreeg ik met motorpech af te rekenen. Maar meestal pakte ik de meeste punten.”

Supporters

“Ik had er echt niet bij stil gestaan dat deze Belgische titel mogelijk zou zijn. Naarmate het seizoen vorderde, kwam het besef er langzaam. Eigenlijk besef ik het nog altijd niet goed. In 2017, toen nog bij de VMO jeugdbond, was ik er al eens dicht bij. Het werd toen een pechjaar met tweemaal een sleutelbeenbreuk bij een valpartij waardoor ik weken was uitgeschakeld. Ik stond aan de leiding in het BK en verloor uiteindelijk de titel. Nochtans stond ik toen heel lang bovenaan. Nu had ik gelukkig deze pech niet”, glundert Jana, die steeds kan rekenen op heel wat supporters. “Voor ons is iedere wedstrijd een familiegebeuren. Mijn ouders, broer, opa en oma zijn steeds van de partij met de mobilhome. Met opa zelfs met sleutels en onderdelen in de aanslag (lacht). Dat ik het dan kon afmaken, maakt het allemaal nog wat mooier.”

BIO Jan Calus Privé Jana Calus is de dochter van Kristof (50) en Cathy (50) en de zus van Pieter-Jan (26). Loopbaan Jana studeerde af aan Vives Brugge waar ze sportmanagement volgde. Bij Ford België nam ze de job van haar broer over. Vrije tijd Naast motorcross heeft Jana geen echte hobby’s. Af en toe bakt ze iets.

“Van een echt team maak ik geen deel uit. Het onderhoud van de motor gebeurt voornamelijk door mijn papa, maar ook door mijn broer. Ikzelf weet ook wel wat over motoren. Ik probeer zoveel mogelijk aan mijn conditie te werken door te fietsen, tweemaal per week te lopen en natuurlijk ook op de motor, iedere woensdag in Komen. Ook krachttraining is aan de orde om mijn conditie op pijl te houden.”

Van vader op dochter

“Het motorcrossverhaal begon bij mij in 2014. Mijn papa Kristof had ook al de microbe te pakken, net als mijn opa. Papa’s hoogtepunt in zijn carrière was de nationale titel in 2015 bij de Experten en Masters. Voorts was er ook nog een vierde plek in 2016 en een derde in 2017, op amper zes punten van de zilveren plak. Mijn broer Pieter-Jan, die in 2012 begon, reed dit jaar niet zoveel wedstrijden. Toen ik met mijn favoriete hobby begon, was er in het begin nog geen damesreeks. Die kwam er pas in 2015.”

Jana studeerde vorig jaar in september af in de richting sportmanagement. “Sinds januari heb ik een job in de autosector. Ik ben mijn werkgever heel dankbaar voor de glijdende uren waarop ik kan rekenen. Zo kan ik bijvoorbeeld naar Komen om er te trainen. Mede dankzij die flexibiliteit van mijn werkgever behaalde ik de Belgische titel.”

Wat zijn je ambities en toekomstplannen? “Mezelf opvolgen zou heel mooi zijn natuurlijk, al zal dit niet evident zijn. De damescategorie rijdt mee met de mannen. Daar bij de top vijf eindigen, zou ook heel mooi zijn. Verder zou ik graag alleen gaan wonen.” Leg je de lat hoog voor jezelf? Leg je de lat hoog voor jezelf? “Ik ben steeds omringd door een goed team. Papa zet de motor klaar, heeft me tips en tricks over de omloop…. Iedereen is steeds aanwezig om mij te steunen. Ook mijn nonkel was er de laatste wedstrijd bij. Ik geef steeds het beste van mezelf.” De eerste manche verliep niet zoals verwacht? De eerste manche verliep niet zoals verwacht? “Dat klopt. Tijdens de eerste proef werd er zowel bij mij als bij papa benzine uit de tank gestolen. Beiden haalden we de finish niet. Eerst wisten we niet goed wat er aan de hand was, tot we een lege tank opmerkten. Op een onbewaakt moment moet er geknoeid geweest zijn. Nu worden de motoren in de gaten gehouden. Opa plaatste zelfs speciaal daarvoor een dashcam op de mobilhome om niets aan het toeval over te laten.”

https://kw.be/dossier/proficiat-aan-alle-kraks-2023/