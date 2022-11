Belgisch-Canadees koppel kijkt vooruit naar eerste wk-match: “Samen kijken in Canadese pub”

Woensdag 23 november trappen België en Canada hun WK op gang in Qatar. Ten huize Bruneel-Richardson in Parijs zal het een speciale dag worden, want hun thuislanden staan tegenover elkaar. “Maar we nemen het heel vriendschappelijk op”, klinkt het.

Emma en Lander leerden elkaar in juli vorig jaar kennen via een datingapp. Emma woonde al een tijdje in Brussel en Lander resideerde op dat moment in Gent. “Ik kon echter aan de slag als archivist bij een wetenschapstak dat onderdeel is van de NAVO in Parijs”, vertelt Emma Richardson (28), die in 2018 de plas overstak vanuit Canada naar Brussel. “Ik ben afkomstig van Halifax, in het oosten van Canada”, duidt ze. Emma ging in op het jobaanbod en zo verhuisden ze in april naar een appartement in het hart van de Lichtstad.

Lander Bruneel (26) groeide op in Ieper en werkt als videoproducer. “Ik maak tutorials voor Excel. Ik woon hier heel graag. Er is enorm veel te doen en het is een heel mooie stad. Het feit dat een stuk werelderfgoed als de Eiffeltoren bijna letterlijk in je achtertuin staat, is fenomenaal. Van hieruit staan we snel weer in Ieper en in alle hoeken van de wereld met al die luchthavens in de buurt.”

Het zou leuk zijn mochten beide landen de volgende ronde halen

23 november staat bij allebei met rood aangekruist in de agenda. Hun thuislanden staan dan tegenover elkaar op het WK voetbal. “Voor de bekendmaking van de loting had ik weinig interesse in voetbal”, geeft Emma toe. “Maar nu is het uiteraard heel speciaal. Het is bovendien de eerste WK-match ooit voor ons land die ik zal meemaken. Want bij de vorige deelname in 1986 waren we nog niet geboren. Het is leuk dat het meteen tegen België is. De verliezer zal moeten verhuizen”, grapt Emma. “Neen serieus, ik denk dat we het de andere wel van harte gunnen. Hopelijk kunnen we allebei naar de volgende ronde.”

Davies en David

Voetbal is in Canada niet de belangrijkste sport, hockey en curling zijn populairder. “Maar nu leeft dit WK wel. Ik zal het volkslied ‘O Canada’ nog wat moeten inoefenen. We zijn woensdag de underdog, maar we geven ons zeker niet gewonnen. Met Alphonso Davies en Jonathan David hebben we twee wapens in onze ploeg: scorend vermogen en snelheid.”

Lander knikt: “Dat zijn inderdaad de twee gevaarlijkste pionnen. Ik zie ze wel een doelpunt scoren, het zou hun eerste WK-goal ooit zijn. Verliezen is voor ons echter uit den boze. Alleen als je kijkt bij welke clubs de Belgen spelen, is er veel meer kwaliteit.”

Canadese pub

Lander en Emma gaan de match wellicht bekijken in een Canadese pub. “Ik vond een community van Vlamingen in Parijs en kwam plots op een evenement van België-Canada in The Great Canadian Pub hier in Parijs”, zegt Lander. “Het zal dus wel een hele leuke sfeer worden met een mix van supporters uit beide kampen. We kijken er nu al naar uit. Voor de andere groepsmatchen hebben we nog geen speciale plannen. Bij de tweede groepsmatch van Canada zitten we op de trein, want dan komen we even naar Ieper voor een vervroegd kerstfeestje.”