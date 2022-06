België geeft stoffelijk overschot van Lumumba terug aan Congo

Het Egmontpaleis vormt maandag het decor voor een historische gebeurtenis. In aanwezigheid van de Belgische premier Alexander De Croo en zijn Congolese evenknie Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge zal ons land de stoffelijk resten, in feite één tand, van de vroegere Congolese premier Patrice Emery Lumumba teruggeven.

Het is de federale procureur Frédéric Van Leeuw die omstreeks 10 uur in een besloten plechtigheid het kistje met de tand van Lumumba zal overhandigen aan de familie van de illustere Congolese politicus. Nadien vindt een officiële plechtigheid plaats in aanwezigheid van de familie en de politieke delegaties. Om 12 uur vertrekt de lijkwagen naar de Congolese ambassade.

Brugse politieman

Lumumba was de eerste premier van onafhankelijk Congo. Op 17 januari 1961, slechts enkele maanden na de onafhankelijkheid van België, werd hij in het afgescheiden Katanga gefusilleerd door lokale soldaten, maar in aanwezigheid van Belgische officieren. Het lichaam van de 35-jarige Lumumba werd opgelost in zwavelzuur. Wat overbleef was een tand, die in het bezit kwam van de indertijd aanwezige Brugse politieman Gerard Soete. De tand werd in beslag genomen bij zijn dochter in het kader van een onderzoek naar oorlogsmisdaden dat in 2011 was geopend in Brussel.

Voor Congo is de teruggave van de stoffelijke resten van de nationale held een belangrijke aangelegenheid. “Congo keert eindelijk terug naar Congo”, schetste Roland Lumumba, een van de kinderen van Patrice, het belang van de gebeurtenis.

Het vertrek naar Kinshasa is gepland voor 21 juni. Nadien organiseren de Congolezen een rondreis van de doodskist via onder meer Lumumba’s geboortedorp Onalua en zijn politieke bolwerk Kisangani. Op 27 juni keert de kist terug naar de hoofdstad, waar het stoffelijk overschot op 30 juni wordt begraven.