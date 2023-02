België en Duitsland willen turbo op energiesamenwerking zetten

België en Duitsland zijn nauwe partners als het gaat over energie, maar ze willen die samenwerking in de toekomst nog gaan uitbreiden. Dat zijn premier Alexander De Croo en de Duitse kanselier Olaf Scholz dinsdag overeengekomen.

De Duitse bondskanselier zakte dinsdag af naar Zeebrugge, voor een Belgisch-Duitse energietop, de eerste in zijn soort. Dat was niet toevallig. Zeebrugge is sinds de Russische inval in Oekraïne uitgegroeid tot een cruciale schakel in de belevering van aardgas uit onder meer Noorwegen en vloeibaar gemaakt gas (lng) uit de VS en Qatar naar de rest van Europa. Het was onder meer dankzij de invoer via Zeebrugge dat Duitsland de winter doorkwam, erkende de Duitse kanselier, nu het land niet meer op Russisch pijpleidinggas moest rekenen. “Danke”, zei hij daarvoor. “Dat was belangrijk voor Duitsland.”

Recessie

Het is die samenwerking tussen Europese landen die ervoor heeft gezorgd dat Europa niet in een recessie is beland, benadrukte premier De Croo. “Door samen te werken is een recessie vermeden. Zeebrugge heeft zijn rol als toegangspoort gespeeld. Maar wat goed is voor de Duitse economie, is ook goed voor de Belgische bedrijven.”

Beide landen willen die samenwerking nog uitbreiden. Zo is het de bedoeling dat beiden hun waterstofinfrastructuur tegen 2028 aan elkaar koppelen. De Belgische netbeheerder Fluxys is qua kennis een koploper in Europa en werkt ijverig aan de uitbreiding van het waterstofnet, al dan niet door gebruik te maken van bestaande aardgasleidingen. Grote vraag lijkt of Duitsland tegen 2028 aan zijn kant van de grens klaar zal zijn.

Hoogspanningsverbinding

Ook de capaciteit om aardgas te vervoeren richting Duitse grens zal fors worden opgetrokken, nog tegen eind dit jaar. Fluxys werkt volop aan een verdubbeling van de aardgasleiding die vandaag loopt tussen Zeebrugge en Duitsland. Dat moet resulteren in een vervoerscapaciteit die een kwart hoger ligt en moet de uitvoercapaciteit aan de Duitse grens verhogen met 8 gigwatt. Ook in Zeebrugge werkt Fluxys aan een hogere capaciteit. De LNG-terminal zou dit jaar in capaciteit met 50 procent stijgen, van 20 naar 30 gigawatt.

Behalve aardgas en waterstof willen Duitsland en België ook meer elektriciteit gaan uitwisselen. Hoogspanningsnetbeheerder Elia en zijn Duitse tegenpool Amprion denken na over de bouw van een tweede hoogspanningsverbinding tussen beide netten. En ook rond de captatie van CO2 en de bouw van windparken op zee gaan beide landen nog nauwer samenwerken.

Booster

De energietop moet de samenwerking dan ook een booster geven, zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten, ook aanwezig in Zeebrugge. “België is een Europees energiekruispunt. Ons land voerde in 2022 dertien keer meer gas uit naar Duitsland dan in 2021. En vandaag bereiden we de energietoekomst voor met versterkte samenwerking voor hernieuwbare energie en groene waterstof.”

De versterkte samenwerking tussen België en Duitsland kadert in de plannen van Europa om energie-onafhankelijk te worden, weg van Russisch pijpleidinggas. Dat neemt niet weg dat vandaag nog steeds vloeibaar gemaakt aardgas (lng) vanuit Rusland wordt verscheept, ook richting Zeebrugge. “Er zijn geen sancties tegen Russisch gas. De volumes nemen wel sterk af, ten voordele van lng uit de VS en Qatar”, klinkt het bij Fluxys daarover.