Belgian Quo Band concerteert voor het goede doel: “Strijden tegen leukemie”

De vierkoppige Belgian Quo Band, met Tieltenaar Rik Michels als leadzanger, treedt in enkele maanden tijd twee keer in de eigen streek op. Op zaterdag 4 februari sluit de tributeband van Status Quo het gratis Patersdreeffestival in de Europahal af en op zaterdag 27 mei organiseert de groep een benefietconcert in Aarsele ten voordele van de Tieltse Stichting Me To You, die het onderzoek naar leukemie steunt.

De Belgian Quo Band bestaat al sinds 2007 en heeft de voorbije jaren een steile opgang gemaakt met een groot aantal optredens en veel lof vanwege het trouwe publiek. Naast zanger-gitarist Rik Michels bestaat de groep uit zanger-gitarist Geert Callens uit Poelkapelle, bassist Lieven Vandenbroucke uit Torhout en drummer Wesley Jaques met Torhoutse roots. Laatstgenoemde is slechtziend, maar dat verhindert hem niet om de drijvende kracht van de band te zijn.

Opbrengst voor ‘Me To You’

Tijdens het Patersdreeffestival van zaterdag 4 februari vanaf 14.30 uur in de Europahal in Tielt treden zes groepen op, waarvan de Belgian Quo Band als laatste het podium beklimt. Vooraf spelen Royalty Busters, Marino Noppe’s Maxwell Street, Martin Turner ex Wishbone Ash, Elliott Murphy & Band en Manfred Mann’s Earth Band. De toegang is gratis. Voor alle verdere info: www.patersdreef.be.

“Daar blijft het niet bij”, zegt Wesley Jaques. “Op zaterdag 27 mei keren we naar de regio terug met een eigen initiatief: een benefietconcert in het OC van Aarsele. Uniek is dat we er Rhino, bassist John Edwards van Status Quo, te gast hebben met zijn soloproject. Ook Leon Cave, de huidige drummer van de legendarische Britse band, heeft zijn aanwezigheid beloofd. Een hele eer voor onze groep!”

“In 2014 hebben we in Duitsland Status Quo zelfs een keer mogen vervangen”

“Het benefietevenement start om 18 uur met een optreden door de groep Beuk uit Brugge, die vorig jaar nog op het Alcatraz-festival stond. Om 19.30 uur treden we zelf op met onze Belgian Quo Band en om 21 uur is er dan Rhino’s Revenge, het soloproject van de Status Quo-bassist. Om 23.30 uur ten slotte treedt de bekende coverrockband Koyle op. De tickets kosten 10 euro en de opbrengst gaat naar Me To You. Die stichting stelt zich tot doel om specifieke onderzoeksprojecten te steunen die de opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegengaan. Daarnaast begeleidt de vereniging leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgt voor voorlichting.”

“We zijn blij dat we aan zo’n waardevol project kunnen bijdragen. Strijden tegen leukemie, daar staan we vierkant achter. Ik weet hoe belangrijk het is om over een goede gezondheid te beschikken. Sinds mijn geboorte ben ik ernstig slechtziend, waardoor ik bijvoorbeeld niet met de auto mag rijden. Op het podium heb ik een supergroot afgedrukte setlist bij. Het vervelende is dat ik geen mensen herken, wat soms gênant is als een fan letterlijk al tientallen keren naar een optreden is gekomen.”

Status Quo Fanmeeting

De Belgian Quo Band heeft sinds de start in 2007 op tal van podia gestaan en meer dan eens de idolen van Status Quo ontmoet. “We zijn een erkende tributeband van de Britse groep”, vervolgt Wesley met gepaste trots. “In 2014 hebben we in Duitsland Status Quo zelfs eens mogen vervangen, toen de twee jaar later overleden zanger Rick Parfitt ziek geworden was. Ook het optreden in 2016 voor onze militairen in het Afrikaanse land Mali was onvergetelijk.”

“In ons jubileumjaar 2022 – we bestonden 15 jaar – hebben we in september mogen optreden tijdens de grote Status Quo Fanmeeting in Engeland. We speelden er het voorprogramma van John Coghlan, de oorspronkelijke drummer van Status Quo, die er zijn laatste concert gaf. Ook dat was een gebeurtenis om nooit te vergeten.”

Info: www.belgianquoband.be.