Belfort wordt straks hét uitkijkpunt van Menen

Het belfort van Menen meer dan ooit een toeristische trekpleister? Dankzij een samenwerking tussen het stadsbestuur en het project Horizon 2025 is het niet langer toekomstmuziek. Nog dit jaar zal het iconische gebouw heel wat toegankelijker worden.

“Iedere regio een uitkijkpunt!” De missie van Horizon 2025, een project van Westtoer, laat er geen twijfel over bestaan. West-Vlaanderen moet meer dan ooit al haar troeven uitspelen en uitkijkpunten horen daar onlosmakelijk bij. Het Meense stadsbestuur zag in dit project een unieke kans om het belfort naar voren te schuiven, met succes. Horizon 2025 kende Menen een subsidie toe van maximum 150.000 euro, een subsidie die door Westtoer en de provincie zal worden gedeeld.

“Het belfort was nu wel toegankelijk voor bezoekers maar enkel op afspraak”, lichtte schepen Renaat Vandenbulcke (NV-A) het project toe tijdens de recente gemeenteraad.

“Hoewel het gebouw nog maar pas volledig werd gerenoveerd, was het nog niet veilig genoeg om er op meerdere tijdstippen bezoekers en toeristen toe te laten. Dankzij de subsidie zullen we werk kunnen maken van leuningen aan de trappen, camerasystemen en een manier om toegang te krijgen tot het belfort. We denken onder andere aan een applicatie waarmee mensen de deuren zouden kunnen openen, al wordt dit nog een denkoefening.”

“Verschillende infoschermen in het belfort zouden dan de geschiedenis van het gebouw, sinds 1999 door UNESCO beschermd, en natuurlijk van onze beiaard kunnen ontdekken. Na de aanpassingen, die nog dit jaar afgerond zouden moeten zijn, zouden bezoekers nagenoeg permanent toegang kunnen krijgen tot dit prachtige stukje erfgoed. ‘s Avonds en ‘s nachts zouden de deuren wel gesloten blijven.”

Lijstje horizon 25 compleet

Eerder werden de Warandetoren in Middelkerke, de Belvédèretoren in Heuvelland en de Vredesmolen in Houthulst opgenomen in het project Horizon 2025. Met het Belfort van Menen wordt het lijstje nu compleet. Het gebouw biedt een uniek uitzicht over Menen en ook de Franse buurgemeenten.

