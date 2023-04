Belfort in Ieper blinkt nu ook ’s avonds: nieuwe lampen zetten gerestaureerd werelderfgoed in schijnwerpers

Inwoners en bezoekers van Ieper kunnen al een dik jaar het gerestaureerde belfort aanschouwen na de afbraak van de stellingen, die het monument sinds eind 2020 verhulden. Nu is het werelderfgoed ook ’s avonds weer in volle glorie te bewonderen: de toren staat voortaan letterlijk in de schijnwerpers dankzij nieuwe ledverlichting. “Mooier en duurzamer.”

“De aanstralers van de belforttoren moesten verwijderd worden voor de restauratie. Dat was een ideaal moment om een duurzamere verlichting te plaatsen”, zegt Stijn Fertin, diensthoofd van de Ieperse technische dienst. “Samen met Fluvius is deze week duurzamere ledverlichting aangebracht.”

Die situeert zich op het monument zelf en aan de overkant van de Grote Markt op het dak bij horecazaak Les Halles. “Sinds kort straalt het belfort opnieuw”, geniet Fertin. “De verlichting brandt niet de hele nacht, maar tot 22 uur. Dat was voor de restauratie ook zo. De nieuwe ledlampen geven het belfort een witter – en mooier – kleur en timbre in vergelijking met de oude gloeilampen. Het licht laat de opgepoetste gevels extra blinken.”

Besparing

De lampen blijken ook een stevige besparing. “Amper een zesde van het verbruik van vroeger”, weet Fertin. “Ik ben preus op het restauratieproces van het belfort en de Lakenhallen, die begon in 2020. Het is uniek wat we nu meemaken: zo’n werken gebeuren misschien een keer in honderd jaar.”

“Intussen is ook de westervleugel van de Lakenhallen zo goed als klaar”, vervolgt Fertin. “De sierlijke loden vorstkammen en nokken moeten terugkomen en aan de binnenkant zijn we nog leien aan het plaatsen. Tegen juni willen we starten met de kant van de ingang van het In Flanders Fields Museum. De noordervleugel aan het Sint-Maartensplein staat op de planning van midden 2024 tot midden 2025. Het Nieuwerck en de oude raadszaal vormen het sluitstuk in 2026. Dat zijn richtdatums en tijdens een restauratie weet je nooit wat je tegenkomt, maar we leren telkens bij uit de eerdere werken en elke afgewerkte fase geeft een mooi resultaat. Het contrast tussen de oude en vernieuwde Lakenhallen was onlangs nog duidelijk te zien op beelden tijdens de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem.” (TP)