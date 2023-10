Belevingswandeling in Roeselare wordt echte culinaire topper

Van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november is er in Roeselare de Week van de Smaak. In een programma om duimen en vingers af te likken, komt ook de culinaire belevingswandeling De Achterkeuken terug.

Deze culinaire wandeling was vorig jaar een overdonderend succes en komt dit jaar daarom op meerdere data terug. Op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 november kan er om 18.30 uur en 20.30 uur deelgenomen worden aan De Achterkeuken. Tijdens deze avondwandelingen ontdekken de deelnemers verborgen plekjes in Krottegem en onderweg proeven ze van gastronomische gerechtjes.

Volgende restaurants nemen deel: Pieter Kookt, De Steeg, Bistro Le Nord, Park Rodenbach, Suurplas en De Ooievaar. Wijnhandel Vyncke-Daels en de Vinotheek verzorgen de dranken. Dat deze organisatie van Stad Roeselare en vzw Shopping & Centrum Roeselare een succes is, verwondert Bart Verstraete van de dienst Economie niet.

All in

“Mensen houden van een activiteit met beleving en als dit gecombineerd wordt met gastronomie dan is dit altijd een topper. Verleden jaar mochten we 400 deelnemers verwelkomen en daarom is er dit jaar een bijkomende avond.”

“In de gerechten vind je groenten van bij ons”

“We mikken inderdaad op 600 deelnemers die gastronomisch zullen genieten op verrassende plekjes in Krottegem. We vragen 82 euro per persoon maar daarvoor krijgt men een boeiende wandeling en een volledig gastronomisch menu met bijhorende drankjes. Het is een all in menu: van aperitief tot en met de koffie.”

“Zelf heb ik geen tijd om de volledige wandeling mee te maken. De organisatie is een logistieke heksentoer en tijdens de wandelingen ben ik voortdurend onderweg op het parcours met de fiets. Ik kijk of alles goed loopt en er geen zaken moeten bijgestuurd worden.”

“Ik hoop wel om nu en dan een hapje te kunnen eten. We hebben de deelnemende restaurants gevraagd om veel REO-groenten te gebruiken in hun gerechten. Een gerechtje met verse champignons is zeer lekker en zal ik zeker niet afslaan. Het is trouwens nu echt wel de tijd van het jaar om paddenstoelen te gebruiken in de keuken.”

Inschrijven voor deze gastronomische wandeling kan via www.deachterkeuken.be