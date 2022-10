Belevingsspel Spookjesslot in Heule

Zeven verenigingen en enkele individuen slaan de handen in elkaar. Ze organiserensamen, op zaterdag 22 oktober,het belevingsspel Spookjesslot. Het is de opvolger van Spookjesjacht en een belevingsspel voor jong en oud.

“We hebben ditjaareen comité opgericht aangezien het organisatorisch werkvlak ruimer is dan de vroegere ouderraad VBS Watermolen. Het wordt nu gedragen door tal van verenigingen en enkele individuen die ook hun schouders onder het spookgebeuren zetten”, zegt Marie Vanderaspoilden van het comité.

“Het comité heet Spookjes Watermolen en bestaat uit: De Warande, Wasper, Chiro Tjsoef, ouderraad VBS Watermolen, KWB, Poer en SAP Antigone. Elkjaarzullen we iets organiseren dezaterdag voor Halloween, dat is altijd de voorlaatstezaterdagvan oktober.” Spookjesslot is een belevingsspel in het teken van Halloween. Het is een spooktocht in speelplein De Warande, met daarin een afwisseling aan activiteiten, geschikt voor het hele gezin. “Het klinkt schrikwekkend, maar we zorgen ervoor dat iedereen kan genieten en zonder angsten huiswaarts gaat”, aldus Marie.

Onderwereld

De vorige editie, Spookjesjacht, was gebaseerd op het gezelschapsspel Cluedo. Ditjaargaat Spookjesslot over deonderwerelden het slot. “We zetten de poort naar deonderwereldopen. We starten iederjaarvanuit een nieuw concept en daarmee gaan we elkjaarcreatief aan de slag”, klinkt het. Spookjesslot belooft alvast een topper te worden en dit doet deugd voor het nieuwe comité. “Tijdens de vorige editie waren er 700 deelnemers. Aan de inschrijvingen merken we dat we het aantal van vorigjaarzullen overtreffen”, aldus het comité.

Spookjesslot op zaterdag22 oktober in de Warande in Heule. De start is doorlopend van 17 tot 19.30 uur. Inkom is 4,5 euro en inschrijven is verplicht. De toegang is via de Ringlaan. Info eninschrijven:spookjeswatermolen@gmail.com