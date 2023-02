Belevingsavonden voor ruim 1.600 vormelingen in Torhoutse kerk

In totaal ruim 1.600 vormelingen van het bisdom Brugge hebben een van de vier sessies van de wervelende belevingsavond Let it Shine bijgewoond. Het interactieve spektakel met zang, beweging, gebed en getuigenissen had maandag en dinsdag plaats in de Torhoutse Sint-Pieterskerk.

De organisatie gebeurde door IJD, de jeugddienst van het bisdom. Mét een liveband, projecties, film en beklijvende teksten. Een zinvolle voorbereiding op het vormsel.

Zwaaien met ‘glowsticks’ als orgelpunt

De jongens en meisjes kwamen uit alle hoeken van de provincie om mee te vieren. Torhout is centraal gelegen en de kerk bevindt zich niet ver van het station, vandaar de keuze van de locatie. Let it Shine had als rode draad negen kleuren, alle geassocieerd met een kaars en een diepere betekenis.

De sessies werden telkens afgesloten met samenzang. Het aanstekelijke lied Let it Shine werd gezongen, waarbij de vormelingen mochten zwaaien met glowsticks: staafjes die in het duister kleurrijk oplichten. Een sfeervol orgelpunt.