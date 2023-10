Beleidsplan voor toekomst van Middelkerke is klaar: meer hoogbouw en meer groen

Middelkerke heeft een antwoord gevonden op de uitdaging van de betonstop in 2040: meer hoogbouw. Hoger dan zestig meter mag evenwel niet, zegt burgemeester Dedecker. En er komt meer groen, voor een betere leefkwaliteit. Dus zullen er campingplaatsen verdwijnen.

De bouwshift, die de Vlaamse Regering tegen 2040 wil realiseren, is bedoeld om ervoor te zorgen dat er dan geen open ruimte meer wordt ingenomen. Middelkerke legt daarom de nadruk op hoogbouw om zowel de huisvestingsbehoeften van inwoners en vakantiegangers te vervullen, als de waardevolle open ruimtes te behouden. De strategische visie omvat onder andere plannen om de bebouwing langs de kust te optimaliseren, groene ruimtes tussen woonblokken te creëren om de leefbaarheid te verbeteren, en de kwaliteit van kampeerterreinen te verhogen. Dat wil zeggen dat er campingplaatsen zullen verdwijnen. Bovendien wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Het plan is door de gemeenteraad van 18 oktober goedgekeurd.

Niet in achterland

Op 10 maart 2021 had de raad het proces voor de opmaak van een nieuw beleidsplan Ruimte goedgekeurd. Dat resulteerde in een conceptnota. Na adviesronden bij buurgemeenten, hogere overheden en een openbaar onderzoek, ontstond het voorontwerp. “We wilden architectonisch interessante hoogbouw toevoegen om oude gebouwen in Westende-Bad en Middelkerke te vervangen”, zegt burgemeester Dedecker.

“Het voorontwerp omvat een uitgebreid document dat een algemene strategische visie presenteert met betrekking tot bebouwde ruimte, openbare ruimte en groenblauwe ruimte”, aldus Dedecker. “Bovendien omvat het een specifiek beleidskader voor hogere bebouwing en verdichting. Gezien de geplande bouwstop tegen 2040 door de Vlaamse Regering en de wens om geen woonuitbreidingen in het groene achterland door te voeren, is het cruciaal dat het nieuwe beleidsplan in Middelkerke een adequaat antwoord biedt op toekomstige ruimtelijke uitdagingen.”

De strategische visie beschrijft dus hoe de ‘verstedelijkte’ kuststrook beter kan worden bebouwd, de kwaliteit van kampeerterreinen kan worden verbeterd, en hoe groenvoorzieningen tussen woonblokken kunnen bijdragen aan een leefbare omgeving. Er wordt ook aandacht besteed aan de inrichting van bedrijventerreinen in Middelkerke.

Daarnaast beschrijft de strategische visie het streven naar veilige, groene en toegankelijke pleinen, verkeersluwe handelscentra en de kwalitatieve ontwikkeling van de polderdorpen. Hierbij wordt ook ingezet op de ‘reconnectie’ van duingebieden, de verbinding tussen strand, duinen en polders, en het gebruik van water als klimaatbuffer.

“Het is onze ambitie om de aantrekkelijkheid en de toeristische uitstraling van Westende-Bad en Middelkerke-Bad te vergroten door hoger te bouwen en te verdichten”, aldus de burgemeester. “We staan echter geen torens toe zoals in Oostende. In Middelkerke en Westende mogen er maximaal twintig verdiepingen worden gebouwd, niet hoger dan zestig meter, vanwege de aanvliegroute van vliegtuigen van de luchthaven van Oostende.”

Gronden verkopen

Een duurzame ontwikkeling van beschikbare bouwruimte betekent ook dat de kosten beheersbaar blijven. Zo ook bij de ontwikkeling van de site van het oude Duinenbad. “Daar zou het nieuwe gemeentehuis gefinancierd kunnen worden met de gedeeltelijke exploitatie van die gronden voor nieuwe wooneenheden”, volgens de burgemeester. “Een ander voorbeeld is het Rauschenbergplein in Westende-Bad. We hebben 35 miljoen euro nodig om het plein, dat volledig rot is, te vernieuwen. Het geld moet van ergens komen, en dat willen we financieren met de verkoop van gronden van de tennis.”

Vier zones

Het plan markeert vier specifieke gebieden voor de ontwikkeling van nieuwe hoogbouw. Drie van die zones liggen in Westende: Lac aux Dames, het Otletplein en het Rauschenbergplein. In Middelkerke is Zeedijk-Tennis aangeduid als hoogbouwzone.

De reacties op het plan variëren. Van enthousiasme tot bezorgdheid over de mogelijke impact van hoogbouw op de kleinschalige eigenheid van Westende. Projectontwikkelaars nemen wel al posities in in de vier zones.

Er volgt nu een openbaar onderzoek van zestig dagen om de inspraak van de bevolking te waarborgen.