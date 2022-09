Beleeftuin ‘Nuz’n Hof’ in Vlamertinge

In het woon-zorgcentrum Wintershove in Vlamertinge werd een Beleeftuin in gebruik genomen. Dit gebeurde in samenwerking met de plaatselijke school De Vlam.

“De medewerkers, samen met de bewoners, maken werk van ‘wonen en leven’ in woon-zorgcentrum Wintershove”, vertelt Landrada Ingelaere, hoofdverpleegkundige Casteelhouck WZC Wintershove. “Met ‘wonen en leven’ trachten we zoveel mogelijk het dagelijkse leven en de keuze van de bewoners te respecteren en mee te gaan in hun wensen en verhalen. We stelden daarvoor een ‘Wol-team’ samen, wat staat voor Wonen en Leven. Onder leiding van gemotiveerde medewerkers worden er verschillende projecten uitgewerkt, samen met onze bewoners.”

“Vorig jaar werd een Wol-festival georganiseerd met verschillende workshops. Daardoor kwamen we te weten dat onze bewoners graag een tuin met dieren wilden. De bewoners willen met kinderen en kleinkinderen de tuin bezoeken, dichtbij en laagdrempelig voor rolstoelgebruikers. En zo kwamen we met het Wol-team op het idee om een pop-up tuin te maken. Intussen hebben we een omheinde wei met 3 schapen, 2 konijnen, 4 kippen en een haan.”

Officiële opening

“Voor de openingsceremonie kregen we ook twee paarden op bezoek. De tuin naast de wei is voorzien van fruitbomen, bloemperken, tuinbanken en zelfgemaakt spelmateriaal voor kinderen. De tuin is steeds vrij te bezoeken door bewoners, familie en mensen uit de buurt. Vandaag wilden we een groot feest met een ceremoniële opening op het getouw zetten. In samenwerking met de school De Vlam uit Vlamertinge kwamen we tot een mooi geheel van zang, dans, inhuldiging en inzegening van de dieren.”

“Met het Wol-team kijken we alvast uit naar ons volgend project. Het volgende op onze agenda is een midweek naar Heuvelland met onze bewoners. Ook hier zullen we proberen om de wensen van de bewoners te vervullen.”